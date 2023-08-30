Informasi berikut hanya berlaku untuk: All-in-One Seri 8600 (AIS8540) | All-in-One Seri 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).

Berkat desain mesin Philips yang dipatenkan, Anda tidak perlu membersihkan kerak pada alat secara manual. Kerak akan terangkat secara otomatis dan tersimpan di dalam bagian dasar alat Anda. Kami merancang wadah ini secara khusus untuk menyimpan kerak sehingga Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut.