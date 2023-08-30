Bagaimana cara membersihkan kerak pada Steamer Pakaian/Solusi All-in-One Philips saya?
Diterbitkan di 30 Agustus 2023
Baca artikel di bawah ini untuk menemukan model Steamer Pakaian/Solusi All-in-One Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar.
Menemukan model steamer genggam atau steamer berdiri saya dan melakukan pembersihan kerak rutin
Steamer Genggam:
Untuk menemukan model steamer genggam Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar di bawah ini, baca Panduan Pengguna atau lihat nomor modelnya di bagian bawah tangki air, di bagian belakang gagang, atau di bagian bawah kepala steamer (lihat gambar A dan B). Contoh nomor model: STH7030/10, GC801/10.
Steamer Berdiri:
Untuk menemukan model steamer berdiri Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar di bawah ini, baca Panduan Pengguna atau lihat nomor modelnya di bagian bawah dasar steamer berdiri (lihat gambar C). Contoh nomor model: STE3170/80, GC482/27.
Untuk menemukan model steamer genggam Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar di bawah ini, baca Panduan Pengguna atau lihat nomor modelnya di bagian bawah tangki air, di bagian belakang gagang, atau di bagian bawah kepala steamer (lihat gambar A dan B). Contoh nomor model: STH7030/10, GC801/10.
Steamer Berdiri:
Untuk menemukan model steamer berdiri Philips Anda dan mengikuti proses pembersihan kerak rutin yang benar di bawah ini, baca Panduan Pengguna atau lihat nomor modelnya di bagian bawah dasar steamer berdiri (lihat gambar C). Contoh nomor model: STE3170/80, GC482/27.
Mengapa kerak perlu dibersihkan?
Seiring penggunaan alat, kerak dapat menumpuk di dalam alat Anda. Makin tinggi kesadahan air di daerah Anda, makin cepat kerak terbentuk dan mengeras. Pembersihan kerak pada Steamer Pakaian Philips Anda setiap 1–2 bulan sekali dapat mencegah timbulnya noda cokelat, air berwarna cokelat, dan kebocoran. Pembersihan rutin akan menjaga uap yang dikeluarkan tetap maksimal dan memperpanjang masa pakai alat Anda.
Fungsi Quick Calc Release
Informasi berikut hanya berlaku untuk: StyleTouch Pure (GC440, GC442) Seri 8000 (GC800, GC801, GC810).
Catatan: Steamer pakaian Anda harus dibersihkan dari kerak sekitar sebulan sekali — dan lebih sering jika air di daerah Anda memiliki kesadahan yang sangat tinggi.
Catatan: Steamer pakaian Anda harus dibersihkan dari kerak sekitar sebulan sekali — dan lebih sering jika air di daerah Anda memiliki kesadahan yang sangat tinggi.
- Cabut steker lalu dinginkan alat (setidaknya 1 jam).
- Lepaskan penutup bertanda "De-Calc".
- Pegang di atas wastafel, lepaskan sumbat karet dan guncang perlahan untuk mengosongkan air dan kerak.
- Pasang sumbat dan tutup kembali.
- Lakukan proses ini sebulan sekali atau lebih jika perlu.
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Fungsi Pembilasan Kerak Mudah
Informasi berikut hanya berlaku untuk: Seri 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Catatan: Dengan penggunaan biasa, steamer pakaian Anda harus dibersihkan dari kerak sekitar sebulan sekali — dan lebih sering jika air di daerah Anda memiliki kesadahan yang sangat tinggi.
Catatan: Dengan penggunaan biasa, steamer pakaian Anda harus dibersihkan dari kerak sekitar sebulan sekali — dan lebih sering jika air di daerah Anda memiliki kesadahan yang sangat tinggi.
- Colokkan steker alat ke stopkontak, nyalakan alat, dan tunggu selama 30 detik hingga steamer pakaian memanas.
- Tekan dan tahan tombol pengaturan uap dan pemicu uap secara bersamaan hingga 2 lampu LED berkedip.
- Pegang alat di atas wastafel dan goyangkan perlahan untuk mengeluarkan air panas dan kerak.
- Setelah 30 detik, lampu mode ECO akan berkedip yang menandakan bahwa alat kembali memanas.
- Anda dapat mematikan alat dan mencabut stekernya dari stopkontak.
- Tunggu selama 60 menit hingga steamer pakaian mendingin. Gunakan kain lembut untuk membersihkan tapak steamer.
Tidak memerlukan pembersihan kerak secara manual
Informasi berikut hanya berlaku untuk: All-in-One Seri 8600 (AIS8540) | All-in-One Seri 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Berkat desain mesin Philips yang dipatenkan, Anda tidak perlu membersihkan kerak pada alat secara manual. Kerak akan terangkat secara otomatis dan tersimpan di dalam bagian dasar alat Anda. Kami merancang wadah ini secara khusus untuk menyimpan kerak sehingga Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut.
Anda dapat menguapi pakaian sesuai kebutuhan menggunakan air keran biasa atau air suling/tanpa campuran mineral jika Anda tinggal di daerah dengan kesadahan air yang tinggi (Anda juga dapat menggunakan 50% air tanpa campuran mineral yang dicampur dengan air keran).
Berkat desain mesin Philips yang dipatenkan, Anda tidak perlu membersihkan kerak pada alat secara manual. Kerak akan terangkat secara otomatis dan tersimpan di dalam bagian dasar alat Anda. Kami merancang wadah ini secara khusus untuk menyimpan kerak sehingga Anda tidak perlu melakukan tindakan lebih lanjut.
Anda dapat menguapi pakaian sesuai kebutuhan menggunakan air keran biasa atau air suling/tanpa campuran mineral jika Anda tinggal di daerah dengan kesadahan air yang tinggi (Anda juga dapat menggunakan 50% air tanpa campuran mineral yang dicampur dengan air keran).
Fungsi Pembilasan Dasar
Informasi berikut hanya berlaku untuk: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
- Cabut steker lalu dinginkan alat (setidaknya 1 jam).
- Setelah alat mendingin, lepaskan tiang, cabut selang uap, dan lepaskan tangki air.
- Keluarkan air dari unit bagian dasar alat ke wastafel dan goyangkan perlahan.
- Isi tangki air, lalu pasang kembali. Tunggu selama 10 detik. Goyangkan. Kosongkan isinya. Ulangi beberapa kali.
- Lakukan proses ini sebulan sekali atau lebih jika perlu.
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Fungsi Pembilasan kerak mudah
Informasi berikut hanya berlaku untuk: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), Seri 3000 (STE31xx).
- Cabut steker lalu dinginkan alat (setidaknya 1 jam).
- Pastikan tingkat air berada di atas tanda MIN. Pegang steamer di atas wadah khusus atau wastafel.
- Putar kenop PEMBERSIHAN KERAK berlawanan arah jarum jam untuk melepasnya. Biarkan air dan kerak keluar.
- Saat kosong, pasang kembali kenop PEMBERSIHAN KERAK dan putar searah jarum jam untuk menguncinya.
- Lakukan proses ini sebulan sekali atau lebih jika perlu.
Fungsi Pembersihan Otomatis
Informasi berikut hanya berlaku untuk: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Catatan: Dengan penggunaan biasa, steamer pakaian Anda harus dibersihkan setiap 2 minggu.
Apakah solusi di atas membantu mengatasi masalah tersebut? Jika tidak, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
Catatan: Dengan penggunaan biasa, steamer pakaian Anda harus dibersihkan setiap 2 minggu.
- Isi tangki air dan colokkan steamer di dekat wastafel.
- Arahkan kepala steamer ke wastafel. Tekan dan tahan tombol PEMBERSIHAN OTOMATIS selama 2 detik.
- Tunggu 2 menit hingga steamer nonaktif dan lampu PEMBERSIHAN OTOMATIS padam.
- Lakukan proses ini sebulan sekali atau lebih jika perlu.
Apakah solusi di atas membantu mengatasi masalah tersebut? Jika tidak, silakan hubungi kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.