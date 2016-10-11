Item lain dalam kotak
- Panduan cepat
- Dudukan di atas meja
- Kabel USB
- Adaptor daya DC
- Kabel HDMI
- Steker listrik
- Kaki silikon
10BDL3051T/00
Lebih berdampak
Mulai dari menayangkan iklan hingga bernavigasi, Layar Cerdas Multi-Sentuh ini sangat ringkas dan hebat. Layar all-in-one ini fleksibel sehingga konten bisa diatur dari jarak jauh. Bisa diletakkan di mana saja berkat Power-over-EthernetSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.
Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.
Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.
Kamera dan speaker bawaan menjadikan layar sentuh kecil ini sebuah solusi cerdas yang fleksibel. Gunakan untuk mengukur audiens ritel, analisis footfall, dan banyak lagi. Gunakan kekuatan aplikasi Android AI untuk menampilkan konten yang ditargetkan. Atau gunakan layar untuk konferensi video.
Tempatkan Layar Profesional Philips Anda hampir di mana saja. PoE+ memungkinkan data dan daya dikirimkan melalui satu kabel Ethernet. Tidak perlu soket listrik, tetapi adaptor daya juga disediakan jika Anda ingin menghubungkan layar ke catu daya.
Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.
Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Aksesori
Lain-lain
Interaktivitas
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.