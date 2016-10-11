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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    10BDL3051T/00

    Nilai keseluruhan / 5
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    Mulai dari menayangkan iklan hingga bernavigasi, Layar Cerdas Multi-Sentuh ini sangat ringkas dan hebat. Layar all-in-one ini fleksibel sehingga konten bisa diatur dari jarak jauh. Bisa diletakkan di mana saja berkat Power-over-Ethernet

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    Layar Multi-Sentuh kecil.

    • 10"
    • Didukung Android
    • Multi-sentuh
    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Kontrol layar Anda melalui koneksi Internat. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

    Kamera dan speaker bawaan

    Kamera dan speaker bawaan menjadikan layar sentuh kecil ini sebuah solusi cerdas yang fleksibel. Gunakan untuk mengukur audiens ritel, analisis footfall, dan banyak lagi. Gunakan kekuatan aplikasi Android AI untuk menampilkan konten yang ditargetkan. Atau gunakan layar untuk konferensi video.

    Instalasi mudah dengan teknologi PoE+

    Tempatkan Layar Profesional Philips Anda hampir di mana saja. PoE+ memungkinkan data dan daya dikirimkan melalui satu kabel Ethernet. Tidak perlu soket listrik, tetapi adaptor daya juga disediakan jika Anda ingin menghubungkan layar ke catu daya.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh

    Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      25.6  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      10.1''  inci
      Rasio Aspek
      16:10
      Resolusi panel
      1280 x 800
      Resolusi optimal
      1280 x 800
      Kecerahan
      300  cd/m²
      Warna tampilan
      262 Ribu
      Rasio kontras (standar)
      800:1
      Waktu respons (standar)
      30  md
      Sudut pandang (horizontal)
      170  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      170  derajat
      Sistem operasi
      Android 4.4.4

    • Konektivitas

      Output audio
      Konektor speaker eksternal
      Koneksi lain
      • USB
      • micro SD
      Keluaran video
      HDMI
      Kontrol eksternal
      RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • WiFi
      Memori
      8GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 2W

    • Daya

      Stopkontak
      DC12V +/- 5%, 1,5A, PoE=24W
      Konsumsi (Khas)
      6  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5W

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      261  milimeter
      Berat produk
      0,71  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      167,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      29  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      10,28  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      6.58  inci
      Pemasangan di dinding
      75 x 75
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      1,14  inci
      Lebar bezel (Ki/Ka, A/B)
      19,77 (Ki/Ka) 13,56 (A/B) mm
      Berat produk (lb)
      1,57  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Panduan cepat
      • Dudukan di atas meja
      • Kabel USB
      • Adaptor daya DC
      • Kabel HDMI
      • Steker listrik
      • Kaki silikon

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Kelas A
      • UL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Kapasitif yang diproyeksikan
      Titik sentuh
      5 titik sentuh simultan
      Kaca pelindung
      Kaca pengaman kokoh 0,7 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Panduan cepat
    • Dudukan di atas meja
    • Kabel USB
    • Adaptor daya DC
    • Kabel HDMI
    • Steker listrik
    • Kaki silikon
    Badge-D2C

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