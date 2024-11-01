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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

    10BDL4151T/75

    Tingkat interaksi baru

    Sempurnakan dan pribadikan interaksi dengan layar sentuh 5 titik ramah pengguna ini

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    Signage Solutions Layar Multi-Sentuh

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    Tingkat interaksi baru

    dengan layar sentuh 10" yang didukung Android™,

    • 10"
    • Didukung Android
    • Multi-sentuh
    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Gunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online, dan sambungkan layar tunggal atau lengkapi jaringan Anda. Hubungkan layar ke Internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar Anda.

    CMND: Kendalikan layar Anda

    CMND: Kendalikan layar Anda

    Platform pengaturan layar yang kokoh, CMND memberi Anda kendali. Dari penyusunan konten hingga pengaturan, Anda dapat mengontrolnya dengan CMND.

    Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan

    Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari perpustakaan aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwalan bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis, menampilkan konten dalam potret atau lanskap semudah memutar layar.

    Multi sentuh sejati dengan 5 titik sentuh yang simultan

    Nikmati pengalaman interaktif dengan hingga 5 titik sentuh sekaligus. Ideal untuk jika Anda memiliki lebih dari satu pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi secara bersamaan, 5 titik sentuh menawarkan solusi yang sangat hemat biaya.

    Bilah LED untuk pemakaian di ruang rapat

    Dengan bilah LED di sepanjang sisi layar, Anda mengirimkan berkas cahaya ke pengunjung yang lewat. Teknologi ini dapat digunakan untuk menandakan jika ruang rapat tersedia, atau sekadar menambah dimensi tampilan grafis baru yang berwarna untuk bisnis Anda

    Sederhanakan instalasi dengan Power-over-Ethernet

    Sederhanakan Instalasi dengan Power-over-Ethernet. Dengan teknologi ini, daya dan konektivitas dapat dikirim melalui jalur Ethernet tunggal. Memungkinkan untuk instalasi sederhana, karena tidak memerlukan adaptor daya. Layar dapat dipasang di area kecil dan yang sulit dijangkau, membantu memastikan lingkungan layar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan bagi yang memilih untuk tidak menggunakan Power-over-Ethernet, adaptor daya disertakan di dalam kotak.

    Sederhanakan instalasi Anda dengan dudukan dinding bawaan

    Hemat waktu dan biaya dengan dudukan dinding. Langsung pasang layar Anda dengan dudukan bawaan pada bagian belakang layar.

    Hubungi klien dengan layar interaktif

    Gunakan daya sentuhan, level interaktivitas baru telah tersedia. Dengan teknologi sentuh kapasitif yang diproyeksikan, layar 10" ini menawarkan sisi depan tanpa bezel, dilengkapi dengan 5 titik sentuh simultan. Berarti pengguna dapat berinteraksi dengan bisnis Anda dengan cara baru yang dinamis

    WiFi dan Bluetooth bawaan

    Berkomunikasi secara nirkabel dengan integrasi WiFi dan Bluetooth atau sederhanakan kontrol konten dengan mengunduh konten secara nirkabel.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      25.6  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      10.1''  inci
      Rasio Aspek
      16:10
      Resolusi panel
      1280 x 800
      Resolusi optimal
      1280 x 800
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      800:1
      Waktu respons (standar)
      30  md
      Sudut pandang (horizontal)
      175  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      175  derajat
      Sistem operasi
      Android 7.1

    • Konektivitas

      Output audio
      Konektor speaker eksternal
      Koneksi lain
      • USB
      • micro SD
      Keluaran video
      HDMI
      Kontrol eksternal
      RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Performa gambar
      Kontrol warna lanjutan
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Memori
      2GB DDR3/ 8GB eMMC

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 2W

    • Daya

      Stopkontak
      DC12V +/- 5%, 1,5A, PoE=24W
      Konsumsi (Maks.)
      10,96 W

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      261  milimeter
      Berat produk
      0,74  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      167,2  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      29  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      10,28  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      6.58  inci
      Pemasangan di dinding
      75 x 75
      Lebar bezel (Ki/Ka, A/B)
      19,77 (Ki/Ka) 13,56 (A/B) mm
      Berat produk (lb)
      1,57  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Panduan cepat
      • Dudukan di atas meja
      • Kabel USB
      • Adaptor daya DC
      • Kabel HDMI
      • Steker listrik
      • Kaki silikon

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Polandia
      • Spanyol
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Kelas A
      • UL

    • Interaktivitas

      Teknologi multisentuh
      Kapasitif yang diproyeksikan
      Titik sentuh
      5 titik sentuh simultan
      Kaca pelindung
      Kaca pengaman kokoh 0,7 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Panduan cepat
    • Dudukan di atas meja
    • Kabel USB
    • Adaptor daya DC
    • Kabel HDMI
    • Steker listrik
    • Kaki silikon
    Badge-D2C

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