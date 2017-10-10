Dapatkan cahaya yang 200% lebih terang untuk visibilitas terbaik

Berkendara dalam kegelapan sangat menuntut, sehingga Anda harus mengandalkan lampu depan. Pandangan ke depan dan sekeliling penting untuk meningkatkan kemampuan mengemudi Anda agar dapat berkendara dengan lebih aman. Dengan berkas cahaya terang yang intens, lampu depan LED Philips X-tremeUltinon untuk mobil meningkatkan visibilitas Anda hingga 200%. Setelah Anda merasakan efek seperti di siang hari ini, Anda akan selalu memilih LED. Semakin jelas Anda melihat, semakin baik performa Anda, semakin cepat reaksi Anda, sehingga semakin aman. Jangan biarkan kegelapan menjadi masalah, pilih Philips dan mulai berkendara di malam hari dengan kendali dan kepercayaan diri yang tinggi.