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  • Lebih Terang. Lebih Putih. Lebih Kuat. Lebih Terang. Lebih Putih. Lebih Kuat. Lebih Terang. Lebih Putih. Lebih Kuat.

    X-tremeUltinon LED Bola lampu depan

    11005XUX2

    Lebih Terang. Lebih Putih. Lebih Kuat.

    LED Philips X-tremeUltinon [~HB3/HB4]memiliki LUXEON LED premium dengan 6000 Kelvin. Teknologi SafeBeam kami yang sudah dipatenkan memproyeksikan cahaya yang 200% lebih terang tepat ke titik yang diperlukan. Dibuat agar tahan lama dengan desain AirCool yang canggih.

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    X-tremeUltinon LED Bola lampu depan

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    Lebih Terang. Lebih Putih. Lebih Kuat.

    Lampu depan LED putih terang untuk penampilan berkelas

    • LED-HL [~HB3/HB4]
    • 6000K
    • Cahaya +200% lebih terang
    • Sistem otomotif canggih
    Dirancang untuk lampu depan proyektor. Peningkatan ekstra untuk reflektor.

    Dirancang untuk lampu depan proyektor. Peningkatan ekstra untuk reflektor.

    Lampu LED Philips tremeUltinon-x lampu dirancang khusus untuk lampu depan proyektor yang kompleks. Pada saat yang sama lampu memberikan peningkatan tambahan bila digunakan dalam luminer reflektor dan sehingga dapat digunakan untuk berbagai model mobil, apa pun luminernya.

    Dapatkan cahaya yang 200% lebih terang untuk visibilitas terbaik

    Berkendara dalam kegelapan sangat menuntut, sehingga Anda harus mengandalkan lampu depan. Pandangan ke depan dan sekeliling penting untuk meningkatkan kemampuan mengemudi Anda agar dapat berkendara dengan lebih aman. Dengan berkas cahaya terang yang intens, lampu depan LED Philips X-tremeUltinon untuk mobil meningkatkan visibilitas Anda hingga 200%. Setelah Anda merasakan efek seperti di siang hari ini, Anda akan selalu memilih LED. Semakin jelas Anda melihat, semakin baik performa Anda, semakin cepat reaksi Anda, sehingga semakin aman. Jangan biarkan kegelapan menjadi masalah, pilih Philips dan mulai berkendara di malam hari dengan kendali dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Suhu warna 6000 Kelvin untuk cahaya putih yang tajam

    Dengan suhu warna hingga 6000 Kelvin, lampu depan LED Philips X-tremeUltinon yang berbasis teknologi LUXEON kelas otomotif menghasilkan berkas cahaya putih terang seperti siang hari. Dengan pandangan yang lebih jelas, Anda dapat melihat hambatan dengan lebih baik dan mengambil jalur berkendara yang tepat. Dan karena Anda tidak kesulitan untuk melihat jalan di depan Anda, cahaya yang lebih terang menjadikan mengemudi di malam hari lebih nyaman dan menyenangkan.

    Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

    Sama seperti mata yang merupakan jendela jiwa, lampu depan Anda mengatakan banyak hal tentang mobil Anda. Jika Anda ingin tampil semakin bergaya, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu depan adalah salah satu cara paling cerdas untuk membelanjakan uang Anda. Mobil Anda adalah cerminan diri Anda, jadi tunjukkan gaya Anda dengan lampu depan LED Philips. Anda akan mendapatkan lampu yang jernih, putih, dan modern. Untuk tampil berkelas, pengemudi yang cerdas memilih lampu kabut LED Philips yang bergaya.

    Cahaya terang yang kuat, mengarah tepat ke titik yang Anda perlukan

    Lampu mobil terbaik bukan hanya yang menghasilkan cahaya terkuat. Menciptakan lampu LED yang lebih terang untuk mobil jauh lebih mudah, yang menentukan adalah apa yang Anda lakukan dengan cahaya ekstra. Cahaya terang yang tidak terkontrol tidak ideal untuk berkendara dan dapat menyebabkan silau yang berbahaya. Dilengkapi dengan teknologi SafeBeam, lampu depan LED Philips memusatkan cahaya ke titik yang Anda perlukan. Pola berkas cahaya yang seragam dan akurat dirancang sesuai dengan peraturan keselamatan jalan untuk lampu depan halogen. Dengan kontrol cahaya yang lebih presisi, Anda mendapatkan visibilitas yang lebih baik, menjadikan Anda pengemudi yang lebih baik dan lebih aman di malam hari.

    Lampu depan yang tahan lama bersama mobil Anda

    Anda menginginkan lampu depan yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. LED tahan lebih lama dengan tingkat intensitas cahaya yang lebih tinggi, dan produk LED Philips X-tremeUltinon memiliki daya tahan terbaik. Berkat fitur seperti sistem pengaturan panas AirFlux dan AirCool, lampu tahan hingga 12 tahun. Karena hampir sebagian besar mobil diganti dalam waktu tersebut, lampu depan baru yang bergaya ini mampu bertahan selama masa pakai mobil Anda.

    Sistem pengaturan panas inovatif untuk masa pakai yang lebih lama

    Lampu depan LED menghasilkan panas yang harus dikontrol. Teknologi AirFlux dan AirCool Philips merupakan sistem pendingin cerdas yang mengalihkan panas dari komponen penting lampu. Dengan meningkatkan ketahanan terhadap panas, lampu depan LED Philips lebih tahan lama dibandingkan produk serupa di pasaran saat ini. Lampu yang tahan lama bukan hanya tentang kemudahan dan harga terbaik, tapi juga tentang keselamatan. Anda tidak ingin lampu Anda rusak saat digunakan. Dengan lampu LED Philips Anda dapat berkendara dengan penuh ketenangan.

    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Dirancang agar mudah dipasang di kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu depan yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu depan LED Philips baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara siap digunakan. Meskipun lampu depan ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Sistem otomotif canggih
      Fitur utama produk
      • Lebih Terang
      • Lebih Tajam
      • Lebih Putih

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P20d, P22d
      Nama Jenis LED
      LED-HL [~HB3/HB4]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      LED X-tremeUltinon
      Fitur teknis
      • AirCool
      • SafeBeam
      Teknologi
      LED
      Jenis
      • HB4
      • HB3

    • Masa pakai

      Masa pakai
      Hingga 12 tahun

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      Hingga 6000  K
      Lumen
      1760

    • Karakteristik listrik

      Watt
      25  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11005XUX2
      Kode pemesanan
      39867028

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      X2
      EAN1
      8727900398670
      EAN3
      8727900398687

    Badge-D2C

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