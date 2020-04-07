Nikmati pandangan yang lebih jelas

Pola sorot cahaya yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan dilihat dengan lebih jelas. Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu diproyeksikan dengan tepat saat dibutuhkan di jalanan. Selain mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar berbahaya sehingga semua orang tetap aman di jalanan. Untuk sinar yang tajam, pastikan bohlam diposisikan dengan benar. Dengan menggunakan ring konektor, Anda dapat memastikan penyejajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.