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Tampil beda dari yang lain
LED Philips Ultinon Essential yang baru ini sngat ekonomis. Hadir dalam desain all-in-one ringkas dengan kecerahan luar biasa, tampilan bergaya, teknologi pelepasan panas ganda, dan kompatibilitas 12 V dan 24 V.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Untuk gaya modern dan berkelas, ganti lampu mobil Anda dengan lampu depan LED Philips Ultinon Essential. Dengan suhu warna hingga 6.500 Kelvin, bohlam ini memproyeksikan cahaya putih modern sehingga Anda dapat selalu tampil menonjol dengan lampu yang bergaya.
Performa optimal dengan ketahanan superior membuat lampu depan LED Philips Ultinon Essential semakin di depan dalam teknologi LED. Berkat mekanisme pelepasan panas ganda - kipas internal dan pendingin aluminium dengan lapisan anonisasi - bola lampu depan LED menyebarkan panas dengan lebih efektif dan efisien. Lampu mampu bekerja pada tingkat kecerahan tertinggi dalam waktu yang lebih lama.
LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.
Pola sorot cahaya yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan dilihat dengan lebih jelas. Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu diproyeksikan dengan tepat saat dibutuhkan di jalanan. Selain mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar berbahaya sehingga semua orang tetap aman di jalanan. Untuk sinar yang tajam, pastikan bohlam diposisikan dengan benar. Dengan menggunakan ring konektor, Anda dapat memastikan penyejajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.
LED Philips Ultinon Essential pas untuk beragam kendaraan dan kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V. Hubungi mitra resmi atau call center kami untuk detail lebih lanjut.
Dengan pengalaman pencahayaan otomotif selama lebih dari 100 tahun, lampu Philips memastikan bahwa produk Kualitas Kelas Otomotif kami dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi.
Karena lampu depan H7 memiliki berbagai braket lampu, Anda kadang kesulitan saat memasang lampu LED, tetapi LED Philips Ultinon Essentials berbeda. Konektor ring LED Philips opsional memastikan lampu pas dengan berbagai pilihan model mobil, sehingga Anda dapat membeli LED Philips tanpa khawatir karena pasti akan pas di mobil Anda.
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Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
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