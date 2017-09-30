11342ULX2
Cahaya putih yang lebih baik
Lampu depan Philips Ultinon LED-HL [˜H4] memberikan pengalaman kecerahan yang lebih tinggi: cahaya putih 6000 Kelvin penuh gaya dan performa berkas cahaya lampu depan yang baik. Desain ringkas disempurnakan berkat elektronik yang terintegrasi.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya yang berkelas. Nikmati mengemudi yang lebih aman dan nyaman.
Berkendara dalam kegelapan sangat menuntut, sehingga Anda harus mengandalkan lampu depan. Pandangan ke depan dan sekeliling penting untuk meningkatkan kemampuan mengemudi Anda agar dapat berkendara dengan lebih aman. Dengan berkas cahaya terang, lampu depan LED Philips Ultinon untuk mobil meningkatkan visibilitas Anda hingga 160%. Setelah merasakan efek seperti di siang hari ini, Anda akan selalu memilih LED. Semakin jelas Anda melihat, semakin baik performa Anda, semakin cepat Anda bereaksi, sehingga semakin aman. Jangan biarkan kegelapan menjadi masalah, pilih Philips dan mulai berkendara di malam hari dengan kendali dan kepercayaan diri yang tinggi.
LED Philips Ultinon menggunakan desain bola lampu baru yang mengintegrasikan elektronik driver box di dalam bodinya. Driver box adalah otak dari LED: ini mengelola aspek performa seperti jumlah watt dan output cahaya. Berbagai solusi Upgrade LED lainnya di pasaran memiliki driver box di luar bodi. LED Philips Ultinon mengintegrasikannya langsung di dalam bodi untuk menciptakan desain optimal menggunakan ruang minimal. Ukuran LED optimal sangat penting karena beberapa optik berukuran sangat kecil. LED Philips Ultinon dengan desain ringkasnya pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.
Anda menginginkan lampu depan yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. LED bertahan lebih lama, dan produk LED Philips Ultinon memiliki daya tahan terbaik: lampu ini tahan hingga 8 tahun.
Dengan suhu warna hingga 6000 Kelvin, lampu depan LED Philips Ultinon menghasilkan berkas cahaya putih terang seperti siang hari. Dengan pandangan yang lebih jelas, Anda dapat melihat hambatan dengan lebih baik dan mengambil jalur berkendara yang tepat. Dan karena Anda tidak kesulitan untuk melihat jalan di depan Anda, cahaya yang lebih terang menjadikan mengemudi di malam hari lebih nyaman dan menyenangkan.
Dirancang agar mudah dipasang di kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu depan yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu depan LED Philips baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara siap digunakan. Meskipun lampu depan ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.