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    Ultinon Essential LED Bola lampu depan

    11362UE2X2

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    LED Philips Ultinon Essential yang baru ini sngat ekonomis. Hadir dalam desain all-in-one ringkas dengan kecerahan luar biasa, tampilan bergaya, teknologi pelepasan panas ganda, dan kompatibilitas 12 V dan 24 V.

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    Ultinon Essential LED Bola lampu depan

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    Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

    • Jenis lampu: H11
    • Cahaya putih elegan 6.500 K
    • Desain ringkas yang pas
    • Kompatibel dengan kebanyakan mobil
    • Jumlah bola lampu: 2
    Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

    Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

    Untuk gaya modern dan berkelas, ganti lampu mobil Anda dengan lampu depan LED Philips Ultinon Essential. Dengan suhu warna hingga 6.500 Kelvin, bohlam ini memproyeksikan cahaya putih modern sehingga Anda dapat selalu tampil menonjol dengan lampu yang bergaya.

    Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

    Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

    Performa optimal dengan ketahanan superior membuat lampu depan LED Philips Ultinon Essential semakin di depan dalam teknologi LED. Berkat mekanisme pelepasan panas ganda - kipas internal dan pendingin aluminium dengan lapisan anonisasi - bola lampu depan LED menyebarkan panas dengan lebih efektif dan efisien. Lampu mampu bekerja pada tingkat kecerahan tertinggi dalam waktu yang lebih lama.

    Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

    Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

    LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

    Nikmati pandangan yang lebih jelas

    Nikmati pandangan yang lebih jelas

    Pola sorot cahaya yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan dilihat dengan lebih jelas. Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu diproyeksikan dengan tepat saat dibutuhkan di jalanan. Selain mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar berbahaya sehingga semua orang tetap aman di jalanan. Untuk sinar yang tajam, pastikan bohlam diposisikan dengan benar. Dengan menggunakan ring konektor, Anda dapat memastikan penyejajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

    Kompatibilitas 12V dan 24V untuk penerapan yang lebih luas.

    Kompatibilitas 12V dan 24V untuk penerapan yang lebih luas.

    LED Philips Ultinon Essential pas untuk beragam kendaraan dan kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V. Hubungi mitra resmi atau call center kami untuk detail lebih lanjut.

    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

    Dengan pengalaman pencahayaan otomotif selama lebih dari 100 tahun, lampu Philips memastikan bahwa produk Kualitas Kelas Otomotif kami dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi.

    Ring konektor opsional yang pas di kebanyakan model mobil

    Ring konektor opsional yang pas di kebanyakan model mobil

    Karena lampu depan H7 memiliki berbagai braket lampu, Anda kadang kesulitan saat memasang lampu LED, tetapi LED Philips Ultinon Essentials berbeda. Konektor ring LED Philips opsional memastikan lampu pas dengan berbagai pilihan model mobil, sehingga Anda dapat membeli LED Philips tanpa khawatir karena pasti akan pas di mobil Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Lampu LED Philips

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • lampu kabut
      Alas
      PGJ19
      Nama resmi
      LED-HL [~H11]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      LED Ultinon Essential
      Teknologi
      LED
      Jenis
      LED-HL [~H11]

    • Masa pakai

      Masa pakai
      1500 jam

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      6500 K
      Lumen [lm]
      1550

    • Karakteristik listrik

      Watt
      24  W
      Voltase
      12 V dan 24  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11362UE2X2
      Kode pemesanan
      00392831

    • Data Kemasan

      EAN1
      8719018003928
      EAN3
      8719018003935
      Jenis kemasan
      X1

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      26.5  g
      Panjang
      10.6  cm
      Lebar
      4.8  cm
      Tinggi
      12.7  cm
      Berat bersih per buah
      48.4  g
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      12

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      22  cm
      Lebar
      15.5  cm
      Tinggi
      11.5  cm
      Berat bersih per buah
      449.4  g
      Berat kotor per buah
      0.55  kg

    Badge-D2C

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