Lihat lebih banyak dan hindari silau yang berbahaya dengan sinar yang presisi

Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu akan diproyeksikan tepat di mana paling dibutuhkan di jalanan. Anda akan mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar yang berbahaya (memastikan semua orang di jalan tetap aman). Untuk sinar yang tajam, pastikan Anda memposisikan bohlam dengan benar. Dengan menggunakan konektor ring, Anda dapat memastikan penjajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.