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  • Cahaya putih yang lebih baik Cahaya putih yang lebih baik Cahaya putih yang lebih baik

    Ultinon LED Bola lampu kabut

    11366ULX2

    Cahaya putih yang lebih baik

    Lampu kabut Philips Ultinon LED memberikan pengalaman kecerahan yang lebih tinggi: cahaya putih 6000 Kelvin penuh gaya dan performa berkas cahaya lampu depan yang baik. Desain ringkas disempurnakan berkat elektronik yang terintegrasi.

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    Ultinon LED Bola lampu kabut

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    Cahaya putih yang lebih baik

    LED putih yang terang dan ringkas

    • LED-FOG [~H8/H11/H16]
    • 6000K
    • Cahaya +160% lebih terang
    • Desain ringkas yang pas
    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya yang berkelas. Nikmati mengemudi yang lebih aman dan nyaman.

    Dapatkan cahaya yang 160% lebih terang untuk visibilitas terbaik

    Berkendara dalam kegelapan sangat menuntut, sehingga Anda harus mengandalkan lampu depan. Pandangan ke depan dan sekeliling penting untuk meningkatkan kemampuan mengemudi Anda agar dapat berkendara dengan lebih aman. Dengan berkas cahaya terang, lampu depan LED Philips Ultinon untuk mobil meningkatkan visibilitas Anda hingga 160%. Setelah merasakan efek seperti di siang hari ini, Anda akan selalu memilih LED. Semakin jelas Anda melihat, semakin baik performa Anda, semakin cepat Anda bereaksi, sehingga semakin aman. Jangan biarkan kegelapan menjadi masalah, pilih Philips dan mulai berkendara di malam hari dengan kendali dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Mudah dipasang berkat elektronik terintegrasi

    LED Philips Ultinon menggunakan desain bola lampu baru yang mengintegrasikan elektronik driver box di dalam bodinya. Driver box adalah otak dari LED: ini mengelola aspek performa seperti jumlah watt dan output cahaya. Berbagai solusi Upgrade LED lainnya di pasaran memiliki driver box di luar bodi. LED Philips Ultinon mengintegrasikannya langsung di dalam bodi untuk menciptakan desain optimal menggunakan ruang minimal. Ukuran LED optimal sangat penting karena beberapa optik berukuran sangat kecil. LED Philips Ultinon dengan desain ringkasnya pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

    Bola lampu LED untuk mobil yang tahan lebih lama

    Anda menginginkan lampu kabut yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu kabut konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. LED bertahan lebih lama, dan produk LED Philips Ultinon memiliki daya tahan terbaik: lampu ini tahan hingga 8 tahun.

    Suhu warna 6000 Kelvin untuk cahaya putih yang tajam

    Dengan suhu warna hingga 6000 Kelvin, lampu kabut LED Philips Ultinon menghasilkan berkas cahaya putih terang seperti siang hari. Dengan pandangan yang lebih jelas, Anda dapat melihat hambatan dengan lebih baik dan mengambil jalur berkendara yang tepat. Dan karena Anda tidak kesulitan untuk melihat jalan di depan Anda, cahaya yang lebih terang menjadikan mengemudi di malam hari lebih nyaman dan menyenangkan.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Dirancang agar mudah dipasang di kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu depan yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu depan LED Philips baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara siap digunakan. Meskipun lampu depan ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Desain ringkas yang pas
      Fitur utama produk
      Cahaya putih yang lebih baik

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu kabut depan
      Alas
      • PGJ19-1
      • PGJ19-2
      • PGJ19-3
      Nama Jenis LED
      LED-FOG [~H8/H11/H16]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon LED
      Fitur teknis
      Driver elektronik Internal
      Teknologi
      LED
      Jenis
      H8; H11; H16

    • Masa pakai

      Masa pakai
      Hingga 8 tahun

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      820
      Suhu warna
      Hingga 6000K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      10  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11366ULX2
      Kode pemesanan
      39850231

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      X2
      EAN1
      8727900398502
      EAN3
      8727900398519

    Badge-D2C

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