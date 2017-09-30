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  • Sein terang. Berkendara penuh gaya. Sein terang. Berkendara penuh gaya. Sein terang. Berkendara penuh gaya.

    Ultinon LED Bola lampu interior dan lampu sein<br>

    11961ULWX2

    Sein terang. Berkendara penuh gaya.

    Berkendara penuh gaya berkat lampu sein dengan warna yang intens. Lampu senja & interior LED Philips Ultinon T10 dengan 6000 K efek cahaya siang ini terang dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal dengan aman dan bergaya.

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    Ultinon LED Bola lampu interior dan lampu sein<br>

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    Sein terang. Berkendara penuh gaya.

    Kualitas LED tahan lama

    • LED-T10 [~W5W]
    • Jumlah bola lampu: 2
    • 12 V, efek cahaya siang hari 6000 K
    • Posisi, interior

    Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

    Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, maka pilihlah lampu yang membuat Anda tampak bergaya. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu interior dan eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang intens untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk mengatur posisi dan mundur. Mobil Anda adalah ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

    Sein lebih terang untuk meningkatkan keselamatan

    Memberikan sinyal arah kendaraan Anda penting bagi keselamatan. Untuk menghindari tabrakan, orang lain perlu mengetahui apa yang Anda lakukan. Lampu sein yang terang memastikan Anda terlihat untuk meningkatkan keselamatan. Baik saat mundur, mengatur posisi, atau berhenti, lampu sein LED Philips Ultinon memberikan performa yang Anda butuhkan, memberikan waktu tambahan kepada pengemudi lain untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.

    Pencahayaan lampu LED yang tahan lama dan awet

    Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas cahaya yang sama, LED bertahan lebih lama. Dan lampu LED Philips Ultinon memiliki resistensi tambahan terhadap panas dan getaran, menjadikannya pilihan sempurna untuk performa tahan lama.

    Distribusi cahaya yang seragam untuk visibilitas yang lebih baik

    Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau memberi sinyal). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.

    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang. Anda mendapatkan gaya berkelas.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Sein terang Berkendara penuh gaya

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Posisi, interior
      Alas
      W2.1x9.5d
      Nama Jenis LED
      LED-T10 [~W5W]
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      Ultinon LED
      Teknologi
      LED
      Jenis
      [~W5W]

    • Masa pakai

      Masa pakai
      Hingga 8 tahun

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      50
      Suhu warna
      Hingga 6000K

    • Karakteristik listrik

      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      11961ULWX2
      Kode pemesanan
      39881630

    • Data Kemasan

      EAN1
      8727900398816
      EAN3
      8727900398823
      Jenis kemasan
      X2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      6.8  cm
      Lebar
      2.8  cm
      Tinggi
      9.2  cm
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      20

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      19.5  cm
      Lebar
      15.1  cm
      Tinggi
      8.5  cm
      Berat kotor per buah
      0.37  kg

    Badge-D2C

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