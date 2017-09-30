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Sein terang. Berkendara penuh gaya.
Berkendara penuh gaya berkat lampu sein dengan warna yang intens. Lampu senja & interior LED Philips Ultinon T10 dengan 6000 K efek cahaya siang ini terang dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal dengan aman dan bergaya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, maka pilihlah lampu yang membuat Anda tampak bergaya. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu interior dan eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang intens untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk mengatur posisi dan mundur. Mobil Anda adalah ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
Memberikan sinyal arah kendaraan Anda penting bagi keselamatan. Untuk menghindari tabrakan, orang lain perlu mengetahui apa yang Anda lakukan. Lampu sein yang terang memastikan Anda terlihat untuk meningkatkan keselamatan. Baik saat mundur, mengatur posisi, atau berhenti, lampu sein LED Philips Ultinon memberikan performa yang Anda butuhkan, memberikan waktu tambahan kepada pengemudi lain untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.
Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas cahaya yang sama, LED bertahan lebih lama. Dan lampu LED Philips Ultinon memiliki resistensi tambahan terhadap panas dan getaran, menjadikannya pilihan sempurna untuk performa tahan lama.
Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau memberi sinyal). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.
Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang. Anda mendapatkan gaya berkelas.
Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah.
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