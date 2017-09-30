Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, maka pilihlah lampu yang membuat Anda tampak bergaya. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu interior dan eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang intens untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk mengatur posisi dan mundur. Mobil Anda adalah ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.