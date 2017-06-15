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Mengemudi dengan cermat
Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat
Dengan Philips LongLifeEcoVision Anda akan lebih sedikit mengganti lampu. Ini membuatnya ideal untuk mobil bervoltase tinggi.
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.
Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.
Pilihan tepat bagi pengemudi yang menginginkan solusi lampu ramah lingkungan.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
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