Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.