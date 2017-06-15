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  • Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi Merasa aman saat mengemudi

    X-tremeVision Bohlam lampu depan

    12258XVSM

    Merasa aman saat mengemudi

    Lampu depan halogen Philips X-tremeVision menawarkan penglihatan hingga 100% lebih banyak. X-tremeVision direkayasa dengan teknologi tercanggih untuk lampu terang yang sesungguhnya. Lampu ini sesuai dengan ECE untuk penggunaan yang sah di jalanan menurut hukum.

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    X-tremeVision Bohlam lampu depan

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    Merasa aman saat mengemudi

    Meningkatkan penglihatan Anda di perjalanan

    • Jenis lampu: H1
    • Kemasan berisi: 2+2
    • 12 V, 55 W
    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam.

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: misalnya jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.

    Lihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan penglihatan hingga 100%

    Berkat desain produk yang unik, X-tremeVision menawarkan cahaya terang terbaik di jalanan

    Mengemudi lebih nyaman dan aman

    X-tremeVision memberi Anda waktu bereaksi yang lebih cepat karena Anda mampu mengenali hambatan dan rambu lalu lintas dengan lebih cepat. Lampu adalah bagian mendasar dari pengalaman mengemudi dan lampu merupakan kunci dalam mencegah kecelakaan. Produk ini secara aktif mencegah kecelakaan dengan meningkatkan visibilitas keseluruhan serta menerangi jalan.

    Memenuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

    X-tremeVision sepenuhnya berstandar ECE untuk penggunaan yang sah di jalan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya
      Fitur utama produk
      Daya pandang 100% lebih jelas

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu kabut depan
      • Lampu dekat
      Alas
      P14,5s
      Nama resmi
      H1 X-tremeVision
      Pengesahan ECE
      YA
      Penandaan ECE
      E1 21P
      Produk
      X-tremeVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H1

    • Masa pakai

      Masa pakai
      0

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1550 ±15%  lm

    • Karakteristik listrik

      Voltase
      12  volt
      Watt
      55 W

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12258XVS2
      Kode pemesanan
      78898630

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      SM
      EAN1
      8727900368352
      EAN3
      8727900368666

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      5,6  cm
      Tinggi
      12,62  cm
      Berat bersih per buah
      5,95  g
      Berat kotor per buah
      36,2  g
      Panjang
      10.6  cm
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      20

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      29,6  cm
      Lebar
      11,6  cm
      Tinggi
      14  cm
      Berat kotor per buah
      0,362  kg

    Badge-D2C

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