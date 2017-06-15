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Merasa aman saat mengemudi
Lampu depan halogen Philips X-tremeVision menawarkan penglihatan hingga 100% lebih banyak. X-tremeVision direkayasa dengan teknologi tercanggih untuk lampu terang yang sesungguhnya. Lampu ini sesuai dengan ECE untuk penggunaan yang sah di jalanan menurut hukum.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam.
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: misalnya jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.
Berkat desain produk yang unik, X-tremeVision menawarkan cahaya terang terbaik di jalanan
X-tremeVision memberi Anda waktu bereaksi yang lebih cepat karena Anda mampu mengenali hambatan dan rambu lalu lintas dengan lebih cepat. Lampu adalah bagian mendasar dari pengalaman mengemudi dan lampu merupakan kunci dalam mencegah kecelakaan. Produk ini secara aktif mencegah kecelakaan dengan meningkatkan visibilitas keseluruhan serta menerangi jalan.
X-tremeVision sepenuhnya berstandar ECE untuk penggunaan yang sah di jalan.
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