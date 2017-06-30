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  • Cahaya putih maksimal Cahaya putih maksimal Cahaya putih maksimal

    WhiteVision Bola lampu depan<br>

    12336WHVB1

    Cahaya putih maksimal

    Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.

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    WhiteVision Bola lampu depan<br>

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    Cahaya putih maksimal

    Cahaya putih maksimal, kecerahan terbaik

    • Jenis lampu: H3
    • Kemasan berisi: 1
    • 12 V, 55 W
    • Gaya
    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    100% sah digunakan di jalan raya, 100% lampu putih intens

    WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.

    Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens

    Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.

    Masa pakai terbaik di kelasnya untuk kenyamanan mengemudi yang lama

    Lampu depan WhiteVision Philips (tersedia dalam H1, H3, H4, H7, HB3) dirancang agar tahan lama. Lampu ini menawarkan masa pakai yang panjang dan andal selama 450 jam*. Ini jauh lebih tinggi daripada kompetitornya, sehingga lebih jarang diganti dan lebih hemat. (*H4 dan H7 diuji pada tegangan standar 13,2V)

    Berkas cahaya tajam dengan cahaya putih yang intens

    Hingga 3700 Kelvin dan cahaya putih intens, lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan berkas cahaya putih yang tajam. Berkas cahaya unggulan untuk pengalaman berkendara terbaik.

    Kontras yang lebih baik untuk visibilitas yang lebih baik dan berkendara lebih aman

    Cahaya putih maksimal dengan suhu warna 3700 Kelvin berarti lampu depan Anda memantulkan tanda dan rambu jalan lebih baik. Lampu lebih putih menjaga Anda tetap waspada di malam hari, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mengemudi malam yang lebih nyaman.

    Lampu mobil Philips beresistensi tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko kerusakan dini. Lampu mobil kaca UV-Quartz Philips memungkinkan lebih banyak tekanan di dalam lampu untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan masa pakai yang lebih lama.

    Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan pandangan

    Peningkatan output cahaya 60% memungkinkan Anda dilihat dengan lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi bahaya.

    Efek Xenon Putih untuk tampilan berkelas

    WhiteVision memberi tampilan mobil berkelas pada lampu mobil Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Efek xenon putih yang intens

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu kabut depan
      Alas
      PK22s
      Nama resmi
      H3 WhiteVision
      Pengesahan ECE
      YA
      Penandaan ECE
      E1 21W
      Produk
      WhiteVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H3

    • Masa pakai

      Masa pakai
      400 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1450 ±15%  lm
      Suhu warna
      hingga 3700K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12336WHVB1
      Kode pemesanan
      77909030

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      B1
      EAN1
      8711500779519
      EAN3
      8711500779526

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      2,6  cm
      Tinggi
      12,9  cm
      Berat bersih per buah
      7  g
      Berat kotor per buah
      18  g
      Panjang
      9.5  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      29,5  cm
      Lebar
      18  cm
      Tinggi
      8,2  cm
      Berat kotor per buah
      0,35  kg

    Badge-D2C

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