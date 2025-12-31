Lampu depan halogen mutakhir yang menawarkan penampilan penuh gaya

Philips WhiteVision ultra dirancang bagi pengemudi yang menginginkan peningkatan gaya dan penampilan yang mirip dengan lampu LED, tetapi mengemudikan kendaraan dengan teknologi halogen. Berkat formula coating baru dan canggih pada kaca, bola lampu WhiteVision ultra adalah lampu paling putih yang legal di jalanan, dan menyediakan penampilan memukau pada reflektor lampu depan.