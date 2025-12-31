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WhiteVision ultrabola lampu depan mobil

12336WVUSM

Tampil keren dan bergaya

Philips WhiteVision ultra, dengan formula coating terbaru menghasilkan sinar 4200 Kelvin yang memukau. Ini adalah lampu halogen paling putih yang legal dalam jajaran produk kami dan pilihan sempurna jika Anda menginginkan penampilan yang keren dan bergaya.

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Lampu putih bergaya terbaru untuk mobil Anda

Tampil keren dan bergaya

  • Jenis lampu: H3

  • Kemasan berisi: 2 + 2

  • 12V, 55W

  • Termasuk lampu posisi w5w

Cahaya putih tajam hingga 4200 Kelvin

Dengan daya hingga 4200 Kelvin, lampu depan Philips WhiteVision ultra merevolusi penampilan mobil Anda dengan cahaya putih yang tajam. Pilihan tepat untuk pengalaman mengemudi yang cerah dan bergaya!

Lampu depan halogen mutakhir yang menawarkan penampilan penuh gaya

Philips WhiteVision ultra dirancang bagi pengemudi yang menginginkan peningkatan gaya dan penampilan yang mirip dengan lampu LED, tetapi mengemudikan kendaraan dengan teknologi halogen. Berkat formula coating baru dan canggih pada kaca, bola lampu WhiteVision ultra adalah lampu paling putih yang legal di jalanan, dan menyediakan penampilan memukau pada reflektor lampu depan.

Lampu depan putih memukau yang legal di jalanan untuk penampilan penuh gaya

Bola lampu depan mutakhir WhiteVision ultra bersertifikat ECE untuk cahaya putih cerah di jalanan. Pengemudi menikmati penampilan cemerlang dan bola lampu legal di jalanan yang mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak berbahaya karena tidak menyilaukan kendaraan di depan, lampu ini menghadirkan visibilitas luar biasa bagi Anda.

Spesifikasi Teknis

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