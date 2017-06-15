12342CVSM
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips CrystalVision meningkatkan penampilan mobil Anda dengan lampu putih terang 4300K. Dengan lapisan biru dan sentuhan akhir bernuansa perak, mobil Anda akan tampil lebih bergayaSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan desain bernuansa warna perak dan lapisan biru, CrystalVision menghadirkan lampu depan putih terang 4300K untuk melihat dan menarik perhatian, baik untuk berkendara di perkotaan maupun pedesaan
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Dilengkapi dengan dua warna yang cocok dengan lampu posisi w5w, CrystalVision memberi lampu mobil Anda tampilan premium mobil high end.
Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga bebas dari risiko ledakan. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan suhu yang ekstrem. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.