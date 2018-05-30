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  • Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya

    DiamondVision Bola lampu depan<br>

    12342DVS2

    Mengemudi dengan bergaya

    Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.

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    DiamondVision Bola lampu depan<br>

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    Mengemudi dengan bergaya

    Lampu putih super terang hingga 5000K

    • Jenis lampu: H4
    • Kemasan berisi: 2
    • 12 V, 60/55 W
    • Gaya
    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam.

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Keren untuk lampu depan Anda

    Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.

    Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      5000K

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh tambahan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P43t-38
      Nama resmi
      H4 DiamondVision<br>
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Penandaan ECE
      Tidak Ada
      Produk
      DiamondVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H4

    • Masa pakai

      Masa pakai
      B3/Tc = 300/500

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      hingga 5000  K
      Lumen
      950 lm ± 15%  lm

    • Karakteristik listrik

      Watt
      60W/55W  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12342DVS2
      Kode pemesanan
      69661830

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      S2A
      EAN1
      8711500696618
      EAN3
      8711500789174

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      5,3  cm
      Tinggi
      10,9  cm
      Berat bersih per buah
      21,5  g
      Berat kotor per buah
      126,5  g
      Panjang
      10.9  cm
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      20

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      27,6  cm
      Lebar
      22,8  cm
      Tinggi
      12,6  cm
      Berat kotor per buah
      2,53  kg

    Badge-D2C

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