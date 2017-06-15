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  • Mengemudi dengan cermat Mengemudi dengan cermat Mengemudi dengan cermat

    LongLife EcoVision Bola lampu depan

    12342LLECOB1

    Mengemudi dengan cermat

    Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

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    LongLife EcoVision Bola lampu depan

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    Mengemudi dengan cermat

    Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

    • Jenis lampu: H4
    • 12 V, 60/55 W
    • Tahan lama, minim penggantian
    • Bohlam superandal
    • Jumlah bola lampu: 1
    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

    Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi

    Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi

    Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

    Desain filamen berkualitas tinggi untuk meminimalkan perawatan

    Desain filamen berkualitas tinggi untuk meminimalkan perawatan

    Dengan Philips LongLifeEcoVision Anda akan lebih sedikit mengganti lampu. Ini membuatnya ideal untuk mobil bervoltase tinggi.

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

    Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Tidak perlu mengganti selama 100.000 km

    Dengan Philips LongLife EcoVision pengemudi tidak perlu khawatir mengganti lampu depan setidaknya hingga menempuh 100.000 km.

    Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

    Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

    Lebih sedikit limbah karena lebih sedikit diganti

    Pilihan tepat bagi pengemudi yang menginginkan solusi lampu ramah lingkungan.

    Philips adalah pilihan semua produsen mobil besar.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

    Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrikan Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Tahan lama
      Fitur utama produk
      Masa pakai lebih lama

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu kabut depan
      • Lampu dekat
      Alas
      P43t-38
      Nama resmi
      H4 LongLife EcoVision
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      LongLife EcoVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H4

    • Masa pakai

      Masa pakai
      3000 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1650/1000 +-15%  lm
      Suhu warna
      Hingga 3100 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      60/55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12342LLECOB1
      Kode pemesanan
      36198830

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      B1
      EAN1
      8727900361988
      EAN3
      8727900361995

    • Informasi produk dalam kemasan

      Lebar
      9,5  cm
      Tinggi
      13,5  cm
      Berat bersih per buah
      21,359  g
      Berat kotor per buah
      42  g
      Panjang
      4.7  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      26  cm
      Lebar
      14,5  cm
      Tinggi
      14,1  cm
      Berat kotor per buah
      0,42  kg

    Badge-D2C

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