Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada

Lampu mobil Philips RacingVision adalah pilihan sempurna bagi pengemudi paling antusias. Dengan performa luar biasa hingga 150% lebih terang, Anda akan mampu bereaksi lebih cepat untuk pengalaman mengemudi yang lebih aman dan menyenangkan.