12342WHVB1
Cahaya putih maksimal
Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.
Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.
Lampu depan WhiteVision Philips (tersedia dalam H1, H3, H4, H7, HB3) dirancang agar tahan lama. Lampu ini menawarkan masa pakai yang panjang dan andal selama 450 jam*. Ini jauh lebih tinggi daripada kompetitornya, sehingga lebih jarang diganti dan lebih hemat. (*H4 dan H7 diuji pada tegangan standar 13,2V)
Hingga 3700 Kelvin dan cahaya putih intens, lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan berkas cahaya putih yang tajam. Berkas cahaya unggulan untuk pengalaman berkendara terbaik.
Cahaya putih maksimal dengan suhu warna 3700 Kelvin berarti lampu depan Anda memantulkan tanda dan rambu jalan lebih baik. Lampu lebih putih menjaga Anda tetap waspada di malam hari, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mengemudi malam yang lebih nyaman.
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko kerusakan dini. Lampu mobil kaca UV-Quartz Philips memungkinkan lebih banyak tekanan di dalam lampu untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan masa pakai yang lebih lama.
Peningkatan output cahaya 60% memungkinkan Anda dilihat dengan lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi bahaya.
WhiteVision memberi tampilan mobil berkelas pada lampu mobil Anda.
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