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  • Bawa performa ke level X-treme Bawa performa ke level X-treme Bawa performa ke level X-treme

    X-tremeVision Pro150 Kinerja dan masa pakai

    12342XVPS2

    Bawa performa ke level X-treme

    Lampu mobil Philips X-tremeVision plus adalah lampu mobil paling terang di pasaran. Lampu ini lebih terang dari mayoritas lampu dengan 130% lebihc erah dan panjang sinar luar biasa. Jadi Anda dapat melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan berkendara lebih aman.

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    X-tremeVision Pro150 Kinerja dan masa pakai

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    Bawa performa ke level X-treme

    Ekstra lampu, ekstra cerah

    • Jenis lampu: H4
    • 12 V, 55 W
    • Lebih banyak cahaya
    • Hingga 600 jam
    • Jumlah bola lampu: 2
    Lampu depan paling aman dan sah digunakan di jalan raya

    Lampu depan paling aman dan sah digunakan di jalan raya

    Philips X-tremeVision Plus sejauh ini merupakan cara yang paling aman, mudah, dan efisien untuk mengganti lampu depan mobil namun masih mematuhi peraturan yang berlaku. Lampu ini bersertifikasi penuh ECE.

    Keselamatan yang tahan lama agar Anda mudah melihat dan dilihat

    Potensi kerusakan suku cadang merupakan risiko bagi Anda dan kendaraan Anda. Khususnya pada lampu depan. Lampu depan yang rusak mengurangi visibilitas dan keselamatan bagi Anda dan lalu lintas dari arah berlawanan. Philips X-tremeVision plus dioptimalkan untuk masa pakai yang panjang dan andal. Sehingga Anda dapat melihat dan dilihat lebih lama dibandingkan menggunakan lampu performa tinggi lainnya.

    Performa dan kualitas berkas cahaya yang luar biasa

    Dengan lebih banyak kombinasi cahaya dan suhu warna yang ditingkatkan, Philips X-tremeVision plus berkualifikasi untuk menghasilkan berkas cahaya dengan performa terbaik dalam segmen halogen.

    Performa berarti lebih banyak cahaya dan masa pakai lebih lama

    Lampu depan Philips X-temeVision plus dibuat untuk performa luar biasa, menghasilkan cahaya hingga 130% lebih terang, tanpa mengurangi masa pakai. Tahan hingga 450 jam*, masa pakai Philips X-tremeVision jauh lebih lama dibandingkan pesaingnya dalam kategori cahaya lebih banyak. (*H4 dan H7 diuji dengan voltase standar 13,2V)

    Kontras yang luar biasa untuk kenyamanan berkendara

    Peningkatan suhu warna dalam lampu depan Philips X-tremeVision plus (tersedia dalam H1, H4, dan H7) membantu mata untuk fokus dengan lebih baik dan mengenali kontras dari jarak jauh. Ini membuat berkendara di malam hari menjadi jauh lebih nyaman dan aman.

    Salah satu lampu paling terang: performa lampu terbaik

    Dengan geometri filamen presisi tinggi yang dioptimalkan, pengisian gas bertekanan tinggi hingga 13 bar, lapisan presisi tinggi, dan kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips X-tremeVision plus menetapkan standar baru lampu otomotif. Lampu ini diciptakan untuk performa terbaik dan visibilitas tanpa kompromi.

    Melihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan cahaya hingga 130% lebih cerah

    Penerangan sempurna sangat penting ketika berkendara – terutama pada jarak sekitar 75-100 meter di depan kendaraan Anda. Philips X-tremeVision plus meningkatkan jarak pandang dengan cahaya hingga 130% lebih terang. Ini membantu Anda mengenali hambatan dan potensi bahaya lebih awal dibandingkan lampu depan halogen lain.

    Cahaya yang jauh lebih putih untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan

    Lampu putih cerah (3.500 K) jauh lebih putih dibandingkan lampu depan standar. Teknologi coating gradienTM Philips yang telah dipatenkan menghasilkan cahaya lebih kuat. Sehingga Anda dapat menikmati performa pencahayaan paling cerah dan pengalaman berkendara malam yang sangat nyaman.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya
      Fitur utama produk
      Cahaya hingga 130% lebih terang

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh tambahan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      P43t-38
      Nama resmi
      H4 X-tremeVision Plus
      Pengesahan ECE
      YA
      Penandaan ECE
      E1 2C3
      Produk
      X-tremeVision Plus
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H4

    • Masa pakai

      Masa pakai
      600 j

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      3500  K
      Lumen
      1650 ± 15%

    • Karakteristik listrik

      Watt
      60 W/55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12342XVPS2
      Kode pemesanan
      37378330

    • Data Kemasan

      EAN1
      8711500221223
      EAN3
      8711500221230
      Jenis kemasan
      S2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      122.5  g
      Panjang
      10.9  cm
      Lebar
      5.3  cm
      Tinggi
      10.9  cm
      Berat bersih per buah
      22  g
      Kuantitas Kemasan / MOQ
      20

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      27.6  cm
      Lebar
      22.8  cm
      Tinggi
      12.6  cm
      Berat kotor per buah
      2450  g

    Badge-D2C

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