12342XVPS2
Bawa performa ke level X-treme
Lampu mobil Philips X-tremeVision plus adalah lampu mobil paling terang di pasaran. Lampu ini lebih terang dari mayoritas lampu dengan 130% lebihc erah dan panjang sinar luar biasa. Jadi Anda dapat melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan berkendara lebih aman.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips X-tremeVision Plus sejauh ini merupakan cara yang paling aman, mudah, dan efisien untuk mengganti lampu depan mobil namun masih mematuhi peraturan yang berlaku. Lampu ini bersertifikasi penuh ECE.
Potensi kerusakan suku cadang merupakan risiko bagi Anda dan kendaraan Anda. Khususnya pada lampu depan. Lampu depan yang rusak mengurangi visibilitas dan keselamatan bagi Anda dan lalu lintas dari arah berlawanan. Philips X-tremeVision plus dioptimalkan untuk masa pakai yang panjang dan andal. Sehingga Anda dapat melihat dan dilihat lebih lama dibandingkan menggunakan lampu performa tinggi lainnya.
Dengan lebih banyak kombinasi cahaya dan suhu warna yang ditingkatkan, Philips X-tremeVision plus berkualifikasi untuk menghasilkan berkas cahaya dengan performa terbaik dalam segmen halogen.
Lampu depan Philips X-temeVision plus dibuat untuk performa luar biasa, menghasilkan cahaya hingga 130% lebih terang, tanpa mengurangi masa pakai. Tahan hingga 450 jam*, masa pakai Philips X-tremeVision jauh lebih lama dibandingkan pesaingnya dalam kategori cahaya lebih banyak. (*H4 dan H7 diuji dengan voltase standar 13,2V)
Peningkatan suhu warna dalam lampu depan Philips X-tremeVision plus (tersedia dalam H1, H4, dan H7) membantu mata untuk fokus dengan lebih baik dan mengenali kontras dari jarak jauh. Ini membuat berkendara di malam hari menjadi jauh lebih nyaman dan aman.
Dengan geometri filamen presisi tinggi yang dioptimalkan, pengisian gas bertekanan tinggi hingga 13 bar, lapisan presisi tinggi, dan kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips X-tremeVision plus menetapkan standar baru lampu otomotif. Lampu ini diciptakan untuk performa terbaik dan visibilitas tanpa kompromi.
Penerangan sempurna sangat penting ketika berkendara – terutama pada jarak sekitar 75-100 meter di depan kendaraan Anda. Philips X-tremeVision plus meningkatkan jarak pandang dengan cahaya hingga 130% lebih terang. Ini membantu Anda mengenali hambatan dan potensi bahaya lebih awal dibandingkan lampu depan halogen lain.
Lampu putih cerah (3.500 K) jauh lebih putih dibandingkan lampu depan standar. Teknologi coating gradienTM Philips yang telah dipatenkan menghasilkan cahaya lebih kuat. Sehingga Anda dapat menikmati performa pencahayaan paling cerah dan pengalaman berkendara malam yang sangat nyaman.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.