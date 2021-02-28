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Super cerah untuk keamanan ekstra
Menggabungkan kecerahan terbaik dengan masa pakai yang sebelumnya tidak ditemukan dalam bohlam performa tinggi, Philips X-tremeVision Pro150 memberikan visibilitas untuk membuat Anda dan orang tersayang lebih aman di jalan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips X-tremeVision Pro150 memancarkan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda pun bisa tenang saat berkendara pulang, lalu bertemu orang terkasih karena kondisi jalan bisa terlihat dengan jelas, bahkan dalam kondisi gelap dan cuaca buruk sekalipun. Berkat desain filamennya yang canggih, cahaya yang dipancarkan jadi lebih presisi dan terang sehingga kondisi jalan jelas terlihat, sementara teknologi kaca kuarsa Diamond Precision baru menghadirkan kecerahan optimal.
Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cahaya jadi lebih cerah sekaligus lebih tahan terhadap kejutan panas dan tekanan. Terlebih lagi, komposisi khusus yang terdiri atas gas mulia ini membuat filamen lebih awet. Artinya, pancaran cahayanya jadi lebih cerah dan masa pakai yang lebih lama, bahkan bisa jadi yang paling lama di dunia, yaitu hingga 450 jam (dibanding H7; H1: 350h).
Mengganti kedua bohlam depan sekaligus lebih logis alih-alih cuma mengganti yang rusak. Bohlam modern memancarkan cahaya yang lebih terang sekaligus tahan lama sehingga keselamatan berkendara pun terjaga. Mengganti kedua bohlam sekaligus memiliki beberapa keuntungan: Lebih hemat waktu dan biaya, risiko kerusakan lampu depan minimal, berkas cahaya yang lebih terang dan seimbang, dan yang terutama, keselamatan berkendara bagi diri sendiri dan orang terkasih.
Mengemudi dalam kondisi gelap bisa membuat mata lelah sehingga mengurangi penglihatan dan memiliki risiko kelelahan yang lebih besar. Berkat proyeksi cahaya yang lebih putih hingga 3.400K (dibanding H7; H4: 3.600K), Philips X-tremeVision Pro150 memberikan kontras lebih tinggi pada visual di depan sehingga Anda bisa mengidentifikasi dan memastikan objek di sekitar Anda. Makin jelas visibilitas, makin tinggi tingkat kewaspadaan Anda sehingga mengemudi Anda jadi lebih aman dan nyaman.
Lampu Philips yang canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilih produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Karena lampu dapat memancarkan cahaya hingga 70 meter lebih jauh ke depan saat berkendara, Philips X-tremeVision Pro150 meningkatkan kemampuan reaksi Anda terhadap potensi bahaya. Makin dini bahaya terdeteksi, keselamatan serta kenyamanan Anda dan penumpang saat berkendara akan terjaga.
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Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
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