Cahaya cool light membuat visibilitas jadi lebih jelas dan lebih nyaman

Mengemudi dalam kondisi gelap bisa membuat mata lelah sehingga mengurangi penglihatan dan memiliki risiko kelelahan yang lebih besar. Berkat proyeksi cahaya yang lebih putih hingga 3.400K (dibanding H7; H4: 3.600K), Philips X-tremeVision Pro150 memberikan kontras lebih tinggi pada visual di depan sehingga Anda bisa mengidentifikasi dan memastikan objek di sekitar Anda. Makin jelas visibilitas, makin tinggi tingkat kewaspadaan Anda sehingga mengemudi Anda jadi lebih aman dan nyaman.