2 year warranty
Dihentikan
12360WHVS2
Cara menjaga keamanan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya
Lampu Philips WhiteVision menambahkan tampilan Xenon putih intens (4300K) pada lampu depan mobil untuk pengalaman mengemudi terbaik di malam hari. Kecerahan yang ditingkatkan hingga menghasilkan daya pandang 60% lebih jelas menjadikannya perpaduan sempurna antara gaya dan keamanan.
Jenis lampu: H8
Kemasan berisi: 2
12 V, 35 W
Lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan yang tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan bergaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna mendekati lampu depan Xenon, tudung putih bergaya, dan cahaya lebih terang di jalanan, WhiteVision merupakan upgrade unggulan bagi lampu depan Anda. Teknologi pelapis generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.
Dengan cahaya putih 4300K* (yaitu cahaya yang jauh lebih putih dari lampu standar), lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan sinar putih jernih yang langsung menyingkirkan kegelapan. Sinar terbaik untuk pengalaman mengemudi terbaik.
Pola sinar yang lebih panjang dengan daya pandang 60%* lebih jelas, memungkinkan Anda melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi kemungkinan bahaya di jalan di muka.
Ulasan
Dibandingkan lampu halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam