2 year warranty
12754RAWVS2
Merasa aman saat mengemudi
Lampu depan halogen Philips WeatherVision menghadirkan cahaya kuning 60% lebih banyak* untuk meningkatkan visibilitas sehingga Anda dapat mengemudi dengan aman dalam cuaca buruk, seperti hujan, kabut, dan salju. Berstandar ECE** untuk penggunaan yang sah di jalan raya.
Jenis lampu: H4
Kemasan berisi: 2
12 V, 100/90 W
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Dengan lapisan kuning homogen, WeatherVision menghadirkan cahaya kuning terbaik yang menembus lebih baik dalam kondisi cuaca buruk guna menjamin kegiatan berkendara yang lebih aman.
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.
Ulasan
Dibandingkan bohlam halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam