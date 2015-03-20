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  • Lebih terang dan lebih bergaya Lebih terang dan lebih bergaya Lebih terang dan lebih bergaya

    X-tremeUltinon LED bola lampu sein mobil

    12795X2

    Lebih terang dan lebih bergaya

    Untuk mengemudi secara aman dan modern, ganti lampu sein dengan LED Philips X-tremeUltinon yang terang. Lampu ini sangat terang, presisi, dan tampak bergaya sehingga Anda dapat mengisyaratkan arah dengan aman dan penuh gaya.

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    X-tremeUltinon LED bola lampu sein mobil

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    Lebih terang dan lebih bergaya

    Lampu sein LED yang kuat, tahan lama, dan terang menyala

    • LED-T20 [~W21W]
    • Jumlah bola lampu: 1
    • 12 V, efek cahaya siang hari 6000 K
    • Lampu mundur

    Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

    Memberitahukan arah yang ingin dituju kendaraan Anda sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, orang lain harus mengetahui apa yang Anda lakukan. Dan ketika kondisi cuaca buruk mengurangi visibilitas, kebutuhan untuk memberi isyarat yang terang dan jernih menjadi sangat penting. Lampu sein LED Philips X-tremeUltinon memberi Anda efek cahaya siang hari yang terang dan hingga 6000K untuk lampu mundur dan pengaturan posisi. Dengan warna mencolok untuk belok dan berhenti, LED yang langsung menyala serta lampu yang seragam dan terarah dengan baik, Anda akan memberi pengemudi lain waktu ekstra yang penting untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.

    Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

    Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.

    Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

    Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu LED Philips X-tremeUltinon baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara. Meskipun lampu ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.

    Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

    Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan untuk tidak terlihat bagus pada waktu yang sama. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang lebih mencolok untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk pengaturan posisi dan mundur. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

    Distribusi cahaya yang seragam untuk visibilitas lebih baik

    Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau mengisyaratkan arah). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Keamanan dan gaya terbaik di jalan
      Fitur utama produk
      Lampu mobil LED terang intens

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu mundur
      Alas
      WX3x 16d
      Suhu warna
      Putih 6000K
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Masa pakai
      12 tahun
      Lumen [lm]
      230
      Penandaan ECE
      -
      Produk
      LED X-tremeUltinon
      Teknologi
      LED
      Jenis
      • T20
      • W21
      Voltase [V]
      12
      Watt [W]
      TBD

    • Karakteristik listrik

      Watt
      3  W

    • Data logistik

      Jumlah dalam kotak
      X1
      Rujukan
      12795X2
      Kode pemesanan
      39343930
      EAN (Jepang)
      8727900393439

    Badge-D2C

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