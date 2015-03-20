Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Memberitahukan arah yang ingin dituju kendaraan Anda sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, orang lain harus mengetahui apa yang Anda lakukan. Dan ketika kondisi cuaca buruk mengurangi visibilitas, kebutuhan untuk memberi isyarat yang terang dan jernih menjadi sangat penting. Lampu sein LED Philips X-tremeUltinon memberi Anda efek cahaya siang hari yang terang dan hingga 6000K untuk lampu mundur dan pengaturan posisi. Dengan warna mencolok untuk belok dan berhenti, LED yang langsung menyala serta lampu yang seragam dan terarah dengan baik, Anda akan memberi pengemudi lain waktu ekstra yang penting untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.