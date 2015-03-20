Pola berkas cahaya berstandar ECE (fungsi lampu senja depan)*

Pola berkas cahaya yang sama atau lebih baik daripada lampu halogen standar, tidak menyilaukan pengguna jalan lain. * Tidak ada regulasi ECE untuk bohlam LED. Kepatuhan pola berkas cahaya ECE diuji pada beberapa luminer yang biasa digunakan dengan pola berkas cahaya bohlam LED sesuai dengan pola berkas cahaya halogen yang disetujui ECE