127996700KX1
Keamanan dan gaya terbaik di jalan
Lampu mobil eksterior LED cerah berkilau. Penyebaran cahaya seragam 360°. Masa pakai 12 tahun, dengan teknologi Philips CeraLight.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu mobil LED putih terang 6700K, warnanya sangat cocok dengan lampu depan Xenon dan LED
Desain optik cahaya 360° untuk penyebaran cahaya yang seragam.
Pola berkas cahaya yang sama atau lebih baik daripada lampu halogen standar, tidak menyilaukan pengguna jalan lain. * Tidak ada regulasi ECE untuk bohlam LED. Kepatuhan pola berkas cahaya ECE diuji pada beberapa luminer yang biasa digunakan dengan pola berkas cahaya bohlam LED sesuai dengan pola berkas cahaya halogen yang disetujui ECE
Teknologi Philips CeraLight™ yang dipatenkan menjamin masa pakai LED yang sangat lama berkat: o karakter termal optimal, untuk pendinginan LED secara maksimal o sangat tahan terhadap goncangan dan getaran, dengan desain alas heat-sink o insulasi sempurna dari hubungan pendek
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
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