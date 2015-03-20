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  • Keamanan dan gaya terbaik di jalan Keamanan dan gaya terbaik di jalan Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    X-tremeUltinon LED Bola lampu interior dan lampu sein

    127996700KX2

    Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    Lampu eksterior mobil LED yang terang berkilau, warna serasi dengan lampu depan mobil Xenon dan LED. Penyebaran cahaya seragam 360°. Masa pakai 12 tahun, dengan teknologi Philips CeraLight.

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    X-tremeUltinon LED Bola lampu interior dan lampu sein

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    Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    Efek cerah berkilau

    • T10
    • Putih 6700K
    • 50 lumen
    • Lampu senja
    Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan konsumen

    Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan konsumen

    Efek cerah berkilau

    Lampu mobil LED putih terang 6700K, warnanya sangat cocok dengan lampu depan Xenon dan LED

    Penyebaran cahaya seragam 360°

    Desain optik cahaya 360° untuk penyebaran cahaya yang seragam.

    Pola berkas cahaya berstandar ECE (fungsi lampu senja depan)*

    Pola berkas cahaya yang sama atau lebih baik daripada lampu halogen standar, tidak menyilaukan pengguna jalan lain. * Tidak ada regulasi ECE untuk bohlam LED. Kepatuhan pola berkas cahaya ECE diuji pada beberapa luminer yang biasa digunakan dengan pola berkas cahaya bohlam LED sesuai dengan pola berkas cahaya halogen yang disetujui ECE

    Teknologi Philips CeraLight™

    Teknologi Philips CeraLight™ yang dipatenkan menjamin masa pakai LED yang sangat lama berkat: o karakter termal optimal, untuk pendinginan LED secara maksimal o sangat tahan terhadap goncangan dan getaran, dengan desain alas heat-sink o insulasi sempurna dari hubungan pendek

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Keamanan dan gaya terbaik di jalan
      Fitur utama produk
      Lampu mobil LED terang berkilau

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu interior
      • Lampu parkir
      Alas
      W2.1X9.5D
      Suhu warna
      Putih 6700K
      Masa pakai
      12
      Lumen
      50  lm
      Produk
      LED X-tremeUltinon
      Teknologi
      LED
      Jenis
      T10
      Voltase
      12  volt
      Watt
      1  W

    • Data logistik

      Jumlah dalam kotak
      X2
      Rujukan
      127996700KX2
      Kode pemesanan (Jepang)
      39178730
      EAN (Jepang)
      8727900391787

    Badge-D2C

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