127996KX2
Lebih terang dan lebih bergaya
Untuk berkendara aman dan modern, beralihlah ke lampu senja & interior LED T10 Philips X-tremeUltinon. Lampu yang kuat, presisi, dan terlihat bagus sehingga Anda dapat berkendara dengan aman dan bergaya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Memberitahukan arah yang ingin dituju kendaraan Anda sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, orang lain harus mengetahui apa yang Anda lakukan. Dan ketika kondisi cuaca buruk mengurangi visibilitas, kebutuhan untuk memberi isyarat yang terang dan jernih menjadi sangat penting. Lampu sein LED Philips X-tremeUltinon memberi Anda efek cahaya siang hari yang terang dan hingga 6000K untuk lampu mundur dan pengaturan posisi. Dengan warna mencolok untuk belok dan berhenti, LED yang langsung menyala serta lampu yang seragam dan terarah dengan baik, Anda akan memberi pengemudi lain waktu ekstra yang penting untuk bereaksi terhadap pergerakan Anda.
Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan untuk tidak terlihat bagus pada waktu yang sama. Jika Anda ingin meningkatkan gaya Anda, tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED merupakan cara pintar untuk membelanjakan uang Anda. Ganti lampu eksterior Anda dengan warna merah yang lebih mencolok untuk lampu rem, kuning muda terang untuk lampu sein, dan putih terang untuk pengaturan posisi dan mundur. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
Teknologi CeraLight Philips merupakan casing berbahan dasar keramik unik yang telah dipatenkan, dirancang untuk melindungi komponen LED dari kerusakan akibat panas dan getaran. Inovasi ini melindungi lampu dari kerusakan dini. Bohlam T10, dilengkapi dengan CeraLight, dibuat agar tahan lama, memberikan pengemudi lampu yang lebih awet.
Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau mengisyaratkan arah). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.
Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas. Dan Anda mendapatkan sistem lampu LED canggih untuk mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.
Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu LED Philips X-tremeUltinon baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara. Meskipun lampu ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Masa pakai
Karakteristik cahaya
Karakteristik listrik
Informasi pemesanan
Data Kemasan
Informasi produk dalam kemasan
Informasi kemasan luar
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.