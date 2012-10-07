12825WLEDX1
Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal
Generasi baru lampu siang LED Luxeon yang berdaya tinggi, meningkatkan keamanan dan gaya Anda di jalan, meningkatkan visibilitas siang dan malam.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pemasangan mudah dengan sistem clip-on cerdas. Pasang braket pada rongga mana saja, lalu cukup masukkan modul hingga berbunyi klik. Modul akan terkunci dengan kencang dan bebas pencurian.
Solusi Daylight kami tetap menyala siang dan malam. Di siang hari, LED Daylight menjadikan mobil lebih terlihat dan lebih cepat terdeteksi oleh pengemudi kendaraan lain atau pejalan kaki yang berjalan ke arah berlawanan, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan. Sistem ini akan redup secara otomatis di malam hari.
Wadah aluminium yang tangguh dan berkualitas tinggi mencegah karat dan tahan terhadap cuaca: air, garam, pasir, dan debu tak mampu mengganggu. Hasilnya adalah masa pakai yang lama dan tidak memerlukan perawatan ekstra.
Wadah aluminium dan lensa berkualitas tinggi, tahan air, dan tahan benturan kerikil. Setelah dipasang, sistem ini tidak memerlukan perawatan apa pun.
Teknologi lightguide menghadirkan lampu unik yang khas. Berbeda dengan tampilan titik pada solusi sebelumnya, lampu yang diarahkan melalui 2 berkas cahaya bersifat seragam dan memiliki sudut lebih lebar. Seperti solusi Philips lainnya, berkas cahaya ini sesuai dengan semua standar pengesahan.
Ragam produk Philips Daytime Running Light kompatibel dengan teknologi mobil hybrid dan listrik.
Teknologi Lightguide yang sah digunakan menghasilkan penyebaran cahaya seragam tanpa bintik dan sinar ultra-lebar.
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Spesifikasi teknis
Visibilitas maksimum
Ketangguhan
Mudah dipasang
Informasi pemesanan
Data Kemasan
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