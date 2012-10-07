Dapat diredupkan: tetap menyala siang & malam

Solusi Daylight kami tetap menyala siang dan malam. Di siang hari, LED Daylight menjadikan mobil lebih terlihat dan lebih cepat terdeteksi oleh pengemudi kendaraan lain atau pejalan kaki yang berjalan ke arah berlawanan, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan. Sistem ini akan redup secara otomatis di malam hari.