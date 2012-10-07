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  • Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal

    DayLightGuide Lampu siang hari LED

    12825WLEDX1

    Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal

    Generasi baru lampu siang LED Luxeon yang berdaya tinggi, meningkatkan keamanan dan gaya Anda di jalan, meningkatkan visibilitas siang dan malam.

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    DayLightGuide Lampu siang hari LED

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    Desain eksklusif khas, visibilitas maksimal

    untuk mengemudi dengan aman bergaya

    • Daylight Guide
    • 12 V
    • 15 W
    Sistem clip-on cerdas

    Sistem clip-on cerdas

    Pemasangan mudah dengan sistem clip-on cerdas. Pasang braket pada rongga mana saja, lalu cukup masukkan modul hingga berbunyi klik. Modul akan terkunci dengan kencang dan bebas pencurian.

    Dapat diredupkan: tetap menyala siang & malam

    Dapat diredupkan: tetap menyala siang & malam

    Solusi Daylight kami tetap menyala siang dan malam. Di siang hari, LED Daylight menjadikan mobil lebih terlihat dan lebih cepat terdeteksi oleh pengemudi kendaraan lain atau pejalan kaki yang berjalan ke arah berlawanan, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan. Sistem ini akan redup secara otomatis di malam hari.

    Wadah aluminium berkualitas tinggi

    Wadah aluminium berkualitas tinggi

    Wadah aluminium yang tangguh dan berkualitas tinggi mencegah karat dan tahan terhadap cuaca: air, garam, pasir, dan debu tak mampu mengganggu. Hasilnya adalah masa pakai yang lama dan tidak memerlukan perawatan ekstra.

    Tahan air dan benturan kerikil

    Tahan air dan benturan kerikil

    Wadah aluminium dan lensa berkualitas tinggi, tahan air, dan tahan benturan kerikil. Setelah dipasang, sistem ini tidak memerlukan perawatan apa pun.

    Teknologi lightguide yang sah digunakan

    Teknologi lightguide yang sah digunakan

    Teknologi lightguide menghadirkan lampu unik yang khas. Berbeda dengan tampilan titik pada solusi sebelumnya, lampu yang diarahkan melalui 2 berkas cahaya bersifat seragam dan memiliki sudut lebih lebar. Seperti solusi Philips lainnya, berkas cahaya ini sesuai dengan semua standar pengesahan.

    Kompatibel dengan mobil hybrid & listrik

    Kompatibel dengan mobil hybrid & listrik

    Ragam produk Philips Daytime Running Light kompatibel dengan teknologi mobil hybrid dan listrik.

    Sudut lebar agar lebih menarik perhatian

    Sudut lebar agar lebih menarik perhatian

    Teknologi Lightguide yang sah digunakan menghasilkan penyebaran cahaya seragam tanpa bintik dan sinar ultra-lebar.

    LED generasi baru berdaya tinggi

    LED generasi baru berdaya tinggi

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya

    • Penjelasan produk

      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      DayLightGuide
      Teknologi
      LED
      Jenis
      DayLightGuide
      Voltase [V]
      12

    • Spesifikasi teknis

      Penggunaan
      Lampu siang
      Standar pengesahan
      ECE R87
      Konsumsi (DRL)
      2 x 7,7 W
      Konsumsi (Lampu senja)
      2 x 2,4 W

    • Visibilitas maksimum

      Sudut berkas cahaya
      150% lebih lebar dibandingkan lampu standar
      Suhu warna
      6000K
      Masa pakai LED
      5000 jam
      Intensitas (DRL)
      550  cd/m²
      Intensitas (lampu senja)
      80  cd/m²

    • Ketangguhan

      Finishing Premium
      Wadah aluminium berkualitas tinggi
      Tahan dengan benturan kerikil
      Uji otomotif PSA B21 7090
      DRL disetel tahan terhadap
      air, garam, debu & pasir

    • Mudah dipasang

      Sistem clip-on
      Y
      Kompatibel dengan start & stop
      dengan kendali ACC

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12825WLEDX1
      Kode pemesanan
      38638733

    • Data Kemasan

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

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