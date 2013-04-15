12832X1
Keamanan dan gaya terbaik di jalan
Lampu mobil eksterior LED intensitas tinggi berwarna putih untuk fungsi terbalik. Visibilitas dan keamanan maksimal, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik. Tahan panas dan getaran ekstrem untuk masa pakai sangat panjang.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu mobil LED putih xenon berdaya tinggi, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik.
Pola berkas cahaya yang sama atau lebih baik dibandingkan lampu halogen standar, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik.
Tahan panas dan getaran tinggi
Spesifikasi pemasaran
Penjelasan produk
Spesifikasi Ramah Lingkungan
Data Kemasan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.