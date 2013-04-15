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  • Keamanan dan gaya terbaik di jalan Keamanan dan gaya terbaik di jalan Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    X-tremeUltinon LED Lampu Mobil

    12832X1

    Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    Lampu mobil eksterior LED intensitas tinggi berwarna putih untuk fungsi terbalik. Visibilitas dan keamanan maksimal, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik. Tahan panas dan getaran ekstrem untuk masa pakai sangat panjang.

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    X-tremeUltinon LED Lampu Mobil

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    Keamanan dan gaya terbaik di jalan

    Cahaya terang intens

    • Jenis lampu: T16
    • Kemasan berisi: 1
    • 12 V
    Cahaya terang intens

    Cahaya terang intens

    Lampu mobil LED putih xenon berdaya tinggi, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik.

    Pola berkas cahaya berstandar ECE*

    Pola berkas cahaya berstandar ECE*

    Pola berkas cahaya yang sama atau lebih baik dibandingkan lampu halogen standar, untuk melihat dan menarik perhatian dengan lebih baik.

    Masa pakai 12 tahun

    Masa pakai 12 tahun

    Tahan panas dan getaran tinggi

    Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan konsumen

    Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan konsumen

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      LED Performa Tinggi
      Fitur utama produk
      Lampu mobil LED terang intens

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu mundur
      Alas
      W2.1X9.5D
      Suhu warna
      Putih 6700K
      Masa pakai
      12 tahun
      Lumen
      200  lm
      Produk
      LED X-tremeUltinon
      Teknologi
      LED
      Jenis
      T16
      Voltase
      12  volt
      Watt
      3.4  W

    • Spesifikasi Ramah Lingkungan

      Logam berat
      • Bebas Cd
      • Bebas Hg
      • Bebas Pb

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      Baja semen

    Badge-D2C

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    • Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.
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