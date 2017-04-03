Cahaya terang yang kuat, mengarah tepat ke titik yang Anda perlukan

Lampu mobil terbaik bukan hanya yang menghasilkan cahaya terkuat. Menciptakan lampu LED untuk mobil yang lebih terang adalah tugas yang lebih mudah yang menentukan adalah apa yang Anda lakukan dengan cahaya ekstra. Cahaya terang yang tidak terkontrol tidak ideal untuk berkendara dan dapat menyebabkan silau yang berbahaya. Dilengkapi dengan teknologi SafeBeam, lampu kabut LED Philips memusatkan cahaya ke titik yang Anda perlukan. Pola berkas cahaya yang seragam dan akurat dirancang sesuai dengan peraturan keselamatan jalan untuk lampu depan halogen. Dengan kontrol cahaya yang lebih presisi, Anda mendapatkan visibilitas yang lebih baik, menjadikan Anda pengemudi yang lebih baik dan lebih aman di malam hari.