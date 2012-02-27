12956X2
Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik
Beberapa kendaraan yang dilengkapi dengan sistem pengontrol CANBus dapat menyebabkan kesalahan dasbor jika Anda memasang lampu LED. Gunakan pembatal peringatan Philips CEA5W untuk menghilangkan sinyal kesalahan ini, dan nikmati kinerja tanpa hambatan dari lampu sein LED Philips [~5 W].See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pada beberapa kendaraan yang dilengkapi dengan sistem kendali CANbus, pemasangan bohlam LED bisa menyebabkan sinyal kesalahan pada dasbor. Dengan menggunakan pembatal peringatan LED Philips, Anda bisa menghindari sinyal kesalahan yang disebabkan oleh kegagalan diagnostik sistem CANbus.
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