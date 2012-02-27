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  • Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik

    bola lampu interior dan lampu sein

    12956X2

    Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik

    Beberapa kendaraan yang dilengkapi dengan sistem pengontrol CANBus dapat menyebabkan kesalahan dasbor jika Anda memasang lampu LED. Gunakan pembatal peringatan Philips CEA5W untuk menghilangkan sinyal kesalahan ini, dan nikmati kinerja tanpa hambatan dari lampu sein LED Philips [~5 W].

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    bola lampu interior dan lampu sein

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    Mengemudi dengan keamanan dan gaya terbaik

    Pembatal peringatan LED

    • Jenis lampu: CANbus 5W
    • Kemasan berisi: 2
    • 12 V, 5 W

    Pembatal peringatan LED

    Pada beberapa kendaraan yang dilengkapi dengan sistem kendali CANbus, pemasangan bohlam LED bisa menyebabkan sinyal kesalahan pada dasbor. Dengan menggunakan pembatal peringatan LED Philips, Anda bisa menghindari sinyal kesalahan yang disebabkan oleh kegagalan diagnostik sistem CANbus.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Adaptor CANbus untuk LED [≈5W] Mencegah sinyal kesalahan
      Manfaat yang diharapkan
      Sistem otomotif canggih Mudah dipasang Kinerja luar biasa

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu senja depan
      • Lampu ruangan
      Nama resmi
      CEA 12956 12V 5W X2
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      LED CANbus
      Teknologi
      LED
      Jenis
      Bohlam ~5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

    • Karakteristik listrik

      Watt
      1,8  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Kode pemesanan
      39722294

    • Data Kemasan

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • Informasi produk dalam kemasan

      MOQ (untuk profesional)
      4

    • Masa pakai

      Masa pakai
      3000 h

    Badge-D2C

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