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  • Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya Mengemudi dengan bergaya

    CrystalVision Bola lampu depan

    12972CVSM

    Mengemudi dengan bergaya

    Lampu depan halogen Philips CrystalVision meningkatkan penampilan mobil Anda dengan lampu putih terang 4300K. Dengan lapisan biru dan sentuhan akhir bernuansa perak, mobil Anda akan tampil lebih bergaya

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    CrystalVision Bola lampu depan

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    Mengemudi dengan bergaya

    Lampu putih terang hingga 4300K

    • Jenis lampu: H7
    • Termasuk lampu parkir 12 V, 55 W, W5W
    • Cahaya kebiruan
    • Tidak disetujui ECE
    • Jumlah bola lampu: 2+2
    Lampu putih terang CrystalVision 4300K untuk gaya lebih keren

    Lampu putih terang CrystalVision 4300K untuk gaya lebih keren

    Dengan desain bernuansa warna perak dan lapisan biru, CrystalVision menghadirkan lampu depan putih terang 4300K untuk melihat dan menarik perhatian, baik untuk berkendara di perkotaan maupun pedesaan

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

    Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Beragam lampu 12V untuk semua fungsi

    Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

    Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

    Warna putih terang cocok dengan efek tampilan high end

    Dilengkapi dengan dua warna yang cocok dengan lampu posisi w5w, CrystalVision memberi lampu mobil Anda tampilan premium mobil high end.

    Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi

    Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga bebas dari risiko ledakan. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan suhu yang ekstrem. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam

    Lampu mobil Philips sangat tahan lembap

    Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam

    Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.

    Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      4300K

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh tambahan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX26d
      Nama resmi
      H7
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Penandaan ECE
      Tidak Ada
      Produk
      CrystalVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H7

    • Masa pakai

      Masa pakai
      400 j

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      4300  K
      Suhu warna
      hingga 4300  K
      Lumen
      1140 ±15%

    • Karakteristik listrik

      Voltase
      12  volt
      Watt
      55  W

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12972CVSM
      Kode pemesanan
      48983828

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      SMA
      EAN1
      8711500489838
      EAN3
      8711500489845

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      84.9  g
      Panjang
      11  cm
      Lebar
      5.3  cm
      Tinggi
      13.3  cm
      Berat bersih per buah
      23  g
      Jumlah Kemasan
      4
      MOQ (untuk profesional)
      5

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      28.6  cm
      Lebar
      14.1  cm
      Tinggi
      12  cm
      Berat kotor per buah
      0.502  kg

    Badge-D2C

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