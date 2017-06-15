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Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu belakang, lampu interior
Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam.
Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama
Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam
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