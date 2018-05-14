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  • Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada

    RacingVision bola lampu depan mobil

    12972RVS2

    Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada

    Lampu mobil Philips RacingVision adalah pilihan sempurna bagi pengemudi paling antusias. Dengan performa luar biasa hingga 150% lebih terang, Anda akan mampu bereaksi lebih cepat untuk pengalaman mengemudi yang lebih aman dan menyenangkan.

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    RacingVision bola lampu depan mobil

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    Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada

    Bawa penerangan dan pengalaman mengemudi Anda ke tingkat berikutnya

    • Jenis lampu: H7
    • Kemasan berisi: 2
    • 12 V, 55 W

    Melihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan cahaya yang lebih terang sampai dengan 150%

    Saat mengemudi di malam hari, Anda memerlukan jarak pandang terbaik. Semakin jauh Anda bisa melihat dengan jelas, semakin cepat Anda dapat bereaksi terhadap kondisi yang ada pada jalan. Lampu depan Philips RacingVision akan meningkatkan jarak pandang Anda dengan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda dapat melihat hambatan di jalan lebih cepat dibandingkan menggunakan lampu halogen lainnya. Anda pun bisa menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

    Salah satu lampu paling terang untuk performa lampu terbaik

    Dengan lampu yang lebih baik dan lebih terang, Anda dapat mengemudi dengan lebih baik di jalan. Dengan geometri filamen presisi tingginya yang dioptimalkan, pengisian gas tekanan tinggi hingga 13 bar, coating chrome yang sangat presisi, serta kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips RacingVision menetapkan standar baru untuk lampu mobil. Dirancang untuk performa dan jarak pandang, lampu depan ini memberi Anda pengalaman mengemudi yang lebih santai, lebih terkontrol, dan menyenangkan.

    Lampu yang lebih terang untuk pengemudi sport

    Pengemudi sport menginginkan mobil dengan performa ekstra. Dengan cahaya 150% lebih terang di jalanan, Philips RacingVision hadir untuk memberi Anda pengalaman mengemudi yang menyenangkan di mana saja.

    Lampu yang lebih terang berarti tidak ada kejutan mendadak dan meningkatkan kontrol

    Saat mengemudi dengan kecepatan yang lebih tinggi di jalan pedesaan yang temaram, Anda mengandalkan performa lampu depan Anda. Saat berhadapan dengan bahaya tak terduga, waktu reaksi pengemudi sangatlah penting. Selisih sekian detik dapat menentukan keselamatan Anda. Performa bohlam lampu yang hebat pada Philips RacingVision membantu Anda lebih cepat mengenali situasi berbahaya di depan Anda dan tetap memegang kendali penuh atas kendaraan Anda, apa pun kondisi jalannya.

    Peningkatan kontras lampu untuk berkendara dengan lebih aman dan menyenangkan

    Keterampilan visual akan sangat diuji saat berkendara di malam hari. Dalam kondisi yang gelap, atau saat silau akibat lampu kendaraan lain, kemampuan Anda membedakan objek akan jauh berkurang. Ini menyulitkan Anda melihat hambatan, seperti pejalan kaki di jalan. Temperatur warna khusus di lampu depan Philips RacingVision (tersedia di H4 dan H7) membuat mata Anda jadi lebih fokus dan melihat kontras dari jarak jauh lebih baik. Denagn peningkatan keterbatasan Anda, berkendara dalam gelap pun kini lebih menyenangkan.

    Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

    Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami benar-benar diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

    Lampu terang yang aman digunakan pada kondisi jalan yang lebih gelap

    Mengemudi di musim dingin merupakan tantangan. Tetapi pecinta berkendara selalu mencari hal yang lebih menantang. Selama musim dingin, Anda harus yakin bahwa lampu mobil Anda siap menghadapi kondisi yang berat. Sama dengan mengganti ban ke ban musim dingin, Anda juga harus mendapatkan jarak pandang terbaik saat mengemudi di kondisi yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Lampu depan Philips RacingVision memberi Anda kontrol lebih baik dalam kondisi paling sulit, sehingga Anda bebas rasa khawatir dan bisa menikmati perjalanan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Nikmati hasrat Anda

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX26d
      Nama resmi
      H7 RacingVision
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      RacingVision
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H7

    • Masa pakai

      Masa pakai
      200 jam

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1.500  lm
      Suhu warna
      Hingga 3500 K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12972RVS2
      Kode pemesanan
      76730

    • Data Kemasan

      EAN1
      8719018000767
      EAN3
      8719018000774
      Jenis kemasan
      S2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      15  g
      Panjang
      11  cm
      Lebar
      4.7  cm
      Tinggi
      12.8  cm
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      29  cm
      Lebar
      12  cm
      Tinggi
      13.6  cm
      Berat kotor per buah
      0.35  kg

    Badge-D2C

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