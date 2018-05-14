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Ini mungkin adalah lampu halogen legal terkuat yang pernah ada
Lampu mobil Philips RacingVision adalah pilihan sempurna bagi pengemudi paling antusias. Dengan performa luar biasa hingga 150% lebih terang, Anda akan mampu bereaksi lebih cepat untuk pengalaman mengemudi yang lebih aman dan menyenangkan.See all benefits
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Saat mengemudi di malam hari, Anda memerlukan jarak pandang terbaik. Semakin jauh Anda bisa melihat dengan jelas, semakin cepat Anda dapat bereaksi terhadap kondisi yang ada pada jalan. Lampu depan Philips RacingVision akan meningkatkan jarak pandang Anda dengan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda dapat melihat hambatan di jalan lebih cepat dibandingkan menggunakan lampu halogen lainnya. Anda pun bisa menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.
Dengan lampu yang lebih baik dan lebih terang, Anda dapat mengemudi dengan lebih baik di jalan. Dengan geometri filamen presisi tingginya yang dioptimalkan, pengisian gas tekanan tinggi hingga 13 bar, coating chrome yang sangat presisi, serta kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips RacingVision menetapkan standar baru untuk lampu mobil. Dirancang untuk performa dan jarak pandang, lampu depan ini memberi Anda pengalaman mengemudi yang lebih santai, lebih terkontrol, dan menyenangkan.
Pengemudi sport menginginkan mobil dengan performa ekstra. Dengan cahaya 150% lebih terang di jalanan, Philips RacingVision hadir untuk memberi Anda pengalaman mengemudi yang menyenangkan di mana saja.
Saat mengemudi dengan kecepatan yang lebih tinggi di jalan pedesaan yang temaram, Anda mengandalkan performa lampu depan Anda. Saat berhadapan dengan bahaya tak terduga, waktu reaksi pengemudi sangatlah penting. Selisih sekian detik dapat menentukan keselamatan Anda. Performa bohlam lampu yang hebat pada Philips RacingVision membantu Anda lebih cepat mengenali situasi berbahaya di depan Anda dan tetap memegang kendali penuh atas kendaraan Anda, apa pun kondisi jalannya.
Keterampilan visual akan sangat diuji saat berkendara di malam hari. Dalam kondisi yang gelap, atau saat silau akibat lampu kendaraan lain, kemampuan Anda membedakan objek akan jauh berkurang. Ini menyulitkan Anda melihat hambatan, seperti pejalan kaki di jalan. Temperatur warna khusus di lampu depan Philips RacingVision (tersedia di H4 dan H7) membuat mata Anda jadi lebih fokus dan melihat kontras dari jarak jauh lebih baik. Denagn peningkatan keterbatasan Anda, berkendara dalam gelap pun kini lebih menyenangkan.
Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami benar-benar diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.
Mengemudi di musim dingin merupakan tantangan. Tetapi pecinta berkendara selalu mencari hal yang lebih menantang. Selama musim dingin, Anda harus yakin bahwa lampu mobil Anda siap menghadapi kondisi yang berat. Sama dengan mengganti ban ke ban musim dingin, Anda juga harus mendapatkan jarak pandang terbaik saat mengemudi di kondisi yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Lampu depan Philips RacingVision memberi Anda kontrol lebih baik dalam kondisi paling sulit, sehingga Anda bebas rasa khawatir dan bisa menikmati perjalanan.
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