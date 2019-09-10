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Tampil keren dan bergaya
Philips WhiteVision ultra H7, dengan formula coating terbaru menghasilkan sinar 4200 Kelvin yang memukau. Ini adalah lampu halogen paling putih yang legal di jalanan dalam jajaran produk kami dan pilihan sempurna jika Anda menginginkan penampilan yang keren dan bergaya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lampu Philips yang berteknologi canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Lampu WhiteVision ultra kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilih produk untuk informasi lebih lanjut.
Dengan daya hingga 4200 Kelvin, lampu depan Philips WhiteVision ultra merevolusi penampilan mobil Anda dengan cahaya putih yang tajam. Pilihan tepat untuk pengalaman mengemudi yang cerah dan bergaya!
Philips WhiteVision ultra dirancang bagi pengemudi yang menginginkan peningkatan gaya dan penampilan yang mirip dengan lampu LED, tetapi mengemudikan kendaraan dengan teknologi halogen. Berkat formula coating baru dan canggih pada kaca, bola lampu WhiteVision ultra adalah lampu paling putih yang legal di jalanan, dan menyediakan penampilan memukau pada reflektor lampu depan.
Bola lampu depan mutakhir WhiteVision ultra bersertifikat ECE untuk cahaya putih cerah di jalanan. Pengemudi menikmati penampilan cemerlang dan bola lampu legal di jalanan yang mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak berbahaya karena tidak menyilaukan kendaraan di depan, lampu ini menghadirkan visibilitas luar biasa bagi Anda.
Lampu yang lebih baik dan lebih terang memungkinkan peningkatan performa kinerja di jalan. Dengan geometri filamen presisi tinggi yang dioptimalkan, pengisi gas tekanan tinggi, lapisan presisi tinggi, dan kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips WhiteVision ultra menetapkan standar baru untuk cahaya putih di yang legal di jalanan. Dirancang untuk gaya dan jarak pandang yang luar biasa, lampu depan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih santai dan menyenangkan.
Jauh lebih efisien untuk mengganti kedua lampu depan secara berpasangan, daripada hanya mengganti yang rusak. Bola lampu baru yang modern telah meningkatkan output cahaya dan menyempurnakan kinerja, sehingga menawarkan pengalaman mengemudi yang lebih aman. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat dan keuntungan mengganti lampu berpasangan: mengurangi kerepotan, menghemat biaya, menghindari kerusakan lampu depan, menghasilkan berkas cahaya yang lebih cerah dan seimbang, dan yang terutama: keamanan.
Formula lapisan WhiteVision ultra yang baru beserta cahaya putihnya yang sejuk di mata, meningkatkan visibilitas secara signifikan di malam hari dan meningkatkan kenyamanan pengemudi dengan mengurangi kelelahan mata. Saat desain bertemu fungsionalitas, Anda yampil keren dan sekaligus meningkatkan kenyamanan berkendara.
Pola berkas cahaya yang lebih panjang, dengan jarak pandang hingga 60% lebih jauh dibandingkan dengan standar legal minimum, memungkinkan Anda tidak hanya melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas, tetapi juga lebih terlihat oleh mereka. Hal ini meningkatkan keselamatan dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya di jalanan.
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