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  • Tampil keren dan bergaya Tampil keren dan bergaya Tampil keren dan bergaya

    WhiteVision ultra Tampilan putih bergaya

    12972WVUSM

    Tampil keren dan bergaya

    Philips WhiteVision ultra H7, dengan formula coating terbaru menghasilkan sinar 4200 Kelvin yang memukau. Ini adalah lampu halogen paling putih yang legal di jalanan dalam jajaran produk kami dan pilihan sempurna jika Anda menginginkan penampilan yang keren dan bergaya.

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    WhiteVision ultra Tampilan putih bergaya

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    Tampil keren dan bergaya

    Lampu putih bergaya terbaru untuk mobil Anda

    • Jenis lampu: H7
    • Termasuk lampu parkir 12 V, 55 W, W5W
    • Daya lihat hingga 60% lebih jelas
    • Hingga 4.200 K
    • Jumlah bola lampu: 2+2
    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Lampu Philips yang berteknologi canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Lampu WhiteVision ultra kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilih produk untuk informasi lebih lanjut.

    Cahaya putih tajam hingga 4200 Kelvin

    Dengan daya hingga 4200 Kelvin, lampu depan Philips WhiteVision ultra merevolusi penampilan mobil Anda dengan cahaya putih yang tajam. Pilihan tepat untuk pengalaman mengemudi yang cerah dan bergaya!

    Lampu depan halogen mutakhir yang menawarkan penampilan penuh gaya

    Philips WhiteVision ultra dirancang bagi pengemudi yang menginginkan peningkatan gaya dan penampilan yang mirip dengan lampu LED, tetapi mengemudikan kendaraan dengan teknologi halogen. Berkat formula coating baru dan canggih pada kaca, bola lampu WhiteVision ultra adalah lampu paling putih yang legal di jalanan, dan menyediakan penampilan memukau pada reflektor lampu depan.

    Lampu depan putih memukau yang legal di jalanan untuk penampilan penuh gaya

    Bola lampu depan mutakhir WhiteVision ultra bersertifikat ECE untuk cahaya putih cerah di jalanan. Pengemudi menikmati penampilan cemerlang dan bola lampu legal di jalanan yang mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak berbahaya karena tidak menyilaukan kendaraan di depan, lampu ini menghadirkan visibilitas luar biasa bagi Anda.

    Bola lampu paling putih kami untuk performa penuh gaya di jalanan

    Lampu yang lebih baik dan lebih terang memungkinkan peningkatan performa kinerja di jalan. Dengan geometri filamen presisi tinggi yang dioptimalkan, pengisi gas tekanan tinggi, lapisan presisi tinggi, dan kaca UV-Quartz kualitas tinggi, lampu depan Philips WhiteVision ultra menetapkan standar baru untuk cahaya putih di yang legal di jalanan. Dirancang untuk gaya dan jarak pandang yang luar biasa, lampu depan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih santai dan menyenangkan.

    Jangan mengorbankan keselamatan, gantilah secara berpasangan

    Jauh lebih efisien untuk mengganti kedua lampu depan secara berpasangan, daripada hanya mengganti yang rusak. Bola lampu baru yang modern telah meningkatkan output cahaya dan menyempurnakan kinerja, sehingga menawarkan pengalaman mengemudi yang lebih aman. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat dan keuntungan mengganti lampu berpasangan: mengurangi kerepotan, menghemat biaya, menghindari kerusakan lampu depan, menghasilkan berkas cahaya yang lebih cerah dan seimbang, dan yang terutama: keamanan.

    Cahaya putih untuk meningkatkan visibilitas dan kenyamanan

    Formula lapisan WhiteVision ultra yang baru beserta cahaya putihnya yang sejuk di mata, meningkatkan visibilitas secara signifikan di malam hari dan meningkatkan kenyamanan pengemudi dengan mengurangi kelelahan mata. Saat desain bertemu fungsionalitas, Anda yampil keren dan sekaligus meningkatkan kenyamanan berkendara.

    Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan

    Pola berkas cahaya yang lebih panjang, dengan jarak pandang hingga 60% lebih jauh dibandingkan dengan standar legal minimum, memungkinkan Anda tidak hanya melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas, tetapi juga lebih terlihat oleh mereka. Hal ini meningkatkan keselamatan dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya di jalanan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Gaya
      Fitur utama produk
      Tampilan putih yang tajam

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      • Lampu jauh
      • Lampu dekat
      Alas
      PX26d
      Nama resmi
      12972WVUSM
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      WhiteVision ultra
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H7

    • Masa pakai

      Masa pakai
      200h

    • Karakteristik cahaya

      Lumen
      1400 +100/-50  lm
      Suhu warna
      hingga 4200  K

    • Karakteristik listrik

      Watt
      55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12972WVUSM
      Kode pemesanan
      35495928

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      SM
      EAN1
      8727900354959
      EAN3
      8727900354942

    • Informasi produk dalam kemasan

      Berat kotor per buah
      72.2  g
      Panjang
      11  cm
      Lebar
      5.3  cm
      Tinggi
      13.3  cm
      Jumlah Kemasan
      1
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      28.6  cm
      Lebar
      14.1  cm
      Tinggi
      12  cm
      Berat kotor per buah
      0.35  kg

    Badge-D2C

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