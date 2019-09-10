Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan

Pola berkas cahaya yang lebih panjang, dengan jarak pandang hingga 60% lebih jauh dibandingkan dengan standar legal minimum, memungkinkan Anda tidak hanya melihat pengguna jalan lainnya dengan lebih jelas, tetapi juga lebih terlihat oleh mereka. Hal ini meningkatkan keselamatan dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi terhadap potensi bahaya di jalanan.