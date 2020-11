Bawa performa ke level X-treme

Lampu mobil Philips X-tremeVision plus adalah lampu mobil paling terang di pasaran. Lampu ini lebih terang dari mayoritas lampu dengan 130% lebihc erah dan panjang sinar luar biasa. Jadi Anda dapat melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan berkendara lebih aman. See all benefits