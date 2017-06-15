Keselamatan yang tahan lama agar Anda mudah melihat dan dilihat

Potensi kerusakan suku cadang merupakan risiko bagi Anda dan kendaraan Anda. Khususnya pada lampu depan. Lampu depan yang rusak mengurangi visibilitas dan keselamatan bagi Anda dan lalu lintas dari arah berlawanan. Philips X-tremeVision plus dioptimalkan untuk masa pakai yang panjang dan andal. Sehingga Anda dapat melihat dan dilihat lebih lama dibandingkan menggunakan lampu performa tinggi lainnya.