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    X-tremeVision Pro150 Bohlam lampu depan mobil

    12972XVPS2

    Super cerah untuk keamanan ekstra

    Menggabungkan kecerahan terbaik dengan masa pakai yang sebelumnya tidak ditemukan dalam bohlam performa tinggi, Philips X-tremeVision Pro150 memberikan visibilitas untuk membuat Anda dan orang tersayang lebih aman di jalan.

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    X-tremeVision Pro150 Bohlam lampu depan mobil

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    Super cerah untuk keamanan ekstra

    Kombinasi terbaik antara performa terbaik dan masa pakai

    • Jenis lampu: H7
    • Kemasan berisi: 2
    • 12V, 55W

    Visibilitas lebih jelas agar aman berkendara

    Philips X-tremeVision Pro150 memancarkan cahaya hingga 150% lebih terang. Anda pun bisa tenang saat berkendara pulang, lalu bertemu orang terkasih karena kondisi jalan bisa terlihat dengan jelas, bahkan dalam kondisi gelap dan cuaca buruk sekalipun. Berkat desain filamennya yang canggih, cahaya yang dipancarkan jadi lebih presisi dan terang sehingga kondisi jalan jelas terlihat, sementara teknologi kaca kuarsa Diamond Precision baru menghadirkan kecerahan optimal.

    Bohlam terbaik dengan masa pakai hingga 450 jam***

    Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cahaya jadi lebih cerah sekaligus lebih tahan terhadap kejutan panas dan tekanan. Terlebih lagi, komposisi khusus yang terdiri atas gas mulia ini membuat filamen lebih awet. Artinya, pancaran cahayanya jadi lebih cerah dan masa pakai yang lebih lama, bahkan bisa jadi yang paling lama di dunia, yaitu hingga 450 jam (dibanding H7; H1: 350h).

    Jangan mengorbankan keselamatan, gantilah secara berpasangan

    Mengganti kedua bohlam depan sekaligus lebih logis alih-alih cuma mengganti yang rusak. Bohlam modern memancarkan cahaya yang lebih terang sekaligus tahan lama sehingga keselamatan berkendara pun terjaga. Mengganti kedua bohlam sekaligus memiliki beberapa keuntungan: Lebih hemat waktu dan biaya, risiko kerusakan lampu depan minimal, berkas cahaya yang lebih terang dan seimbang, dan yang terutama, keselamatan berkendara bagi diri sendiri dan orang terkasih.

    Cahaya cool light membuat visibilitas jadi lebih jelas dan lebih nyaman

    Mengemudi dalam kondisi gelap bisa membuat mata lelah sehingga mengurangi penglihatan dan memiliki risiko kelelahan yang lebih besar. Berkat proyeksi cahaya yang lebih putih hingga dibanding 3.400K, Philips X-tremeVision Pro150 memberikan kontras lebih tinggi pada visual di depan sehingga Anda bisa mengidentifikasi dan memastikan objek di sekitar Anda. Makin jelas visibilitas, makin tinggi tingkat kewaspadaan Anda sehingga mengemudi Anda jadi lebih aman dan nyaman.

    Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

    Lampu Philips yang canggih sudah diakui industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips Original Equipment Quality dirancang dan diproduksi menggunakan proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk standar ISO yang berlaku), sehingga menghasilkan standar produksi yang tinggi. Philips X-tremeVision Pro150 kompatibel dengan merek mobil terkemuka, seperti Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, dan Volkswagen. Lihat panduan pemilih produk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Bahaya cepat terlihat, keselamatan terjaga

    Karena lampu dapat memancarkan cahaya hingga 70 meter lebih jauh ke depan saat berkendara, Philips X-tremeVision Pro150 meningkatkan kemampuan reaksi Anda terhadap potensi bahaya. Makin dini bahaya terdeteksi, keselamatan serta kenyamanan Anda dan penumpang saat berkendara akan terjaga.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Lebih banyak cahaya
      Fitur utama produk
      Cahaya hingga 150% lebih terang

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      Lampu jauh
      Penggunaan 2
      Lampu dekat
      Penggunaan 3
      Lampu kabut depan
      Alas
      PX26d
      Nama resmi
      H7 12972 XVP 12V 55W PX26d S2
      Pengesahan ECE
      YA
      Produk
      X-tremeVision Pro150
      Teknologi
      Halogen
      Jenis
      H7

    • Masa pakai

      Masa pakai
      450 j

    • Karakteristik cahaya

      Suhu warna
      3.400  K
      Lumen
      1500 ±10%

    • Karakteristik listrik

      Watt
      55  W
      Voltase
      12  volt

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12972XVPS2
      Kode pemesanan
      01268530

    • Data Kemasan

      EAN1
      8719018012685
      EAN3
      8719018012692
      Jenis kemasan
      S2

    • Informasi produk dalam kemasan

      Panjang
      10.6  cm
      Lebar
      5.6  cm
      Tinggi
      13.0  cm
      Berat bersih per buah
      12  g
      Jumlah Kemasan
      2
      MOQ (untuk profesional)
      10

    • Informasi kemasan luar

      Panjang
      32.5  cm
      Lebar
      24.2  cm
      Tinggi
      12.0  cm
      Berat kotor per buah
      1.414  kg

    Badge-D2C

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    • ** Kecuali H1, H11, HIR2
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