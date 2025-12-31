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Dihentikan

X-tremeVisionBohlam lampu depan

12972XVSM

Merasa aman saat mengemudi

Lampu depan halogen Philips X-tremeVision menawarkan penglihatan hingga 100% lebih banyak. X-tremeVision direkayasa dengan teknologi tercanggih untuk lampu terang yang sesungguhnya. Lampu ini sesuai dengan ECE untuk penggunaan yang sah di jalanan menurut hukum.

Lihat semua manfaat

Meningkatkan penglihatan Anda di perjalanan

Merasa aman saat mengemudi

  • Jenis lampu: H7

  • Kemasan berisi: 2+2

  • 12 V, 55 W

Lihat lebih jauh dan bereaksi lebih cepat dengan penglihatan hingga 100%

Berkat desain produk yang unik, X-tremeVision menawarkan cahaya terang terbaik di jalanan

Mengemudi lebih nyaman dan aman

X-tremeVision memberi Anda waktu bereaksi yang lebih cepat karena Anda mampu mengenali hambatan dan rambu lalu lintas dengan lebih cepat. Lampu adalah bagian mendasar dari pengalaman mengemudi dan lampu merupakan kunci dalam mencegah kecelakaan. Produk ini secara aktif mencegah kecelakaan dengan meningkatkan visibilitas keseluruhan serta menerangi jalan.

Memenuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi

X-tremeVision sepenuhnya berstandar ECE untuk penggunaan yang sah di jalan.

Spesifikasi Teknis

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