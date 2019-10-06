162B9T/00
Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch
Monitor layar sentuh yang tangguh, tahan debu dan air, untuk pemakaian fleksibel di mana saja, dengan dudukan terartikulasi agar pas dengan sudut yang dibutuhkan. Menawarkan pemakaian yang mudah dan intuitif untuk semua aplikasi, meningkatkan produktivitas secara signifikan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar Philips menggunakan teknologi sentuh 10 titik kapasitif yang diproyeksikan untuk respons halus. Maksimalkan kemampuan baru aplikasi berbasis sentuhan, dan hidupkan kembali aplikasi usang Anda. Ketik-sentuh dengan 10 jari, atau bermain game interaktif bersama teman-teman. Lakukan kolaborasi interaktif bersama mitra Anda di lingkungan kantor atau sekolah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Di lingkungan setiap hari yang tak sempurna, Anda memerlukan monitor yang kuat menahan percikan air dan debu. Nilai Proteksi Dalam (IP) yang ditetapkan oleh standar IEC/EN 60529, digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas kerapatan pelindung perangkat listrik dari gangguan benda asing dan kelembapan. Layar Philips ini memenuhi nilai IP internasional ketahanan air dan debu, mampu menahan percikan air dan debu yang terjadi setiap hari.
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Philips SmartStand memungkinkan pengaturan fleksibilitas layar. Dengan kemampuan kemiringan halus, pengaturan tinggi, dan lipat struktur tipe Z memungkinkan penggunaan dalam berbagai posisi ergonomis. Atur dudukan dalam posisi tegak untuk kontrol yang lebih baik, atau senderkan ke belakang untuk memudahkan Anda menggambar atau menganotasi. Dudukan juga memungkinkan posisi layar hampir datar di atas meja dalam situasi tertentu.
Gambar/Tampilan
Sentuh
Konektivitas
Mudah
Dudukan
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
Apa saja yang terdapat di kotak?
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