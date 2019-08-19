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  • Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch
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    Monitor Monitor LCD dengan SmoothTouch

    172B9T/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch

    Monitor layar sentuh yang tangguh, tahan debu dan air, untuk pemakaian fleksibel di mana saja, dengan dudukan terartikulasi agar pas dengan sudut yang dibutuhkan. Menawarkan pemakaian yang mudah dan intuitif untuk semua aplikasi, meningkatkan produktivitas secara signifikan.

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    Monitor Monitor LCD dengan SmoothTouch

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    Layar interaktif yang hebat dengan SmoothTouch

    • B Line
    • 17" (43,2 cm)
    • 1280 x 1024 (SXGA)
    Layar SmoothTouch untuk respons natural yang halus

    Layar SmoothTouch untuk respons natural yang halus

    Layar Philips menggunakan teknologi sentuh 10 titik kapasitif yang diproyeksikan untuk respons halus. Maksimalkan kemampuan baru aplikasi berbasis sentuhan, dan hidupkan kembali aplikasi usang Anda. Ketik-sentuh dengan 10 jari, atau bermain game interaktif bersama teman-teman. Lakukan kolaborasi interaktif bersama mitra Anda di lingkungan kantor atau sekolah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

    Permukaan layar monitor dengan fitur IP65 yang tahan air & debu

    Permukaan layar monitor dengan fitur IP65 yang tahan air & debu

    Di lingkungan setiap hari yang tak sempurna, Anda memerlukan monitor yang kuat menahan percikan air dan debu. Nilai Proteksi Dalam (IP) yang ditetapkan oleh standar IEC/EN 60529, digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas kerapatan pelindung perangkat listrik dari gangguan benda asing dan kelembapan. Layar Philips ini memenuhi nilai IP internasional ketahanan air dan debu, mampu menahan percikan air dan debu yang terjadi setiap hari.

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast untuk detail hitam yang kaya

    SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Mode LowBlue untuk produktivitas yang nyaman di mata

    Studi menunjukkan bahwa sama seperti sinar ultra-violet, cahaya biru gelombang pendek dari layar LED dapat menyebabkan kerusakan mata dan seiring waktu memengaruhi penglihatan. Dikembangkan demi kesehatan, setelan Mode LowBlue Philips menggunakan teknologi perangkat lunak cerdas untuk mengurangi cahaya biru gelombang pendek yang berbahaya.

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

    Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

    HDMI memastikan konektivitas digital universal

    HDMI memastikan konektivitas digital universal

    Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

    Koneksi DisplayPort untuk visual maksimum

    Koneksi DisplayPort untuk visual maksimum

    DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.

    Mode EasyRead untuk pengalaman seperti membaca di kertas

    Mode EasyRead untuk pengalaman seperti membaca di kertas

    Dudukan VESA untuk fleksibilitas

    Dudukan VESA untuk fleksibilitas

    SmartStand dengan sudut yang dapat disesuaikan, meningkatkan produktivitas

    Philips SmartStand memungkinkan pengaturan fleksibilitas layar. Dengan kemampuan kemiringan halus, pengaturan tinggi, dan lipat struktur tipe Z memungkinkan penggunaan dalam berbagai posisi ergonomis. Atur dudukan dalam posisi tegak untuk kontrol yang lebih baik, atau senderkan ke belakang untuk memudahkan Anda menggambar atau menganotasi. Dudukan juga memungkinkan posisi layar hampir datar di atas meja dalam situasi tertentu.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      17 inci / 43,2 cm
      Rasio Aspek
      5:4
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD (TN)
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,264 x 0,264 mm
      Resolusi optimal
      1280 x 1024 @ 60Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Gamut warna (standar)
      NTSC 87%*, sRGB 103%*
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      1 md (Abu-abu ke Abu-abu)*
      Sudut tampilan
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      337,9 (H) x 270,3 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 85 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
      sRGB
      Y
      Bebas kedipan
      Y
      Densitas Piksel
      96 PPI
      Mode LowBlue
      Y
      EasyRead
      Y

    • Sentuh

      Perlindungan terhadap masuknya benda asing
      IP65 - depan saja
      Sistem operasi
      Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; versi Linux tertentu*
      Kerapatan
      Layar sentuh ditempe ke bezel; Layar sentuh ditempel ke LCD
      Area aktif sentuh
      337,9 mm (H) x 270,3 mm (V)
      Kekerasan kaca sentuh
      7 H
      Antarmuka sentuh
      USB
      Metode sentuh
      Stylus, Jari, Sarung Tangan*
      Titik sentuh
      10 titik
      Teknologi sentuh
      Kapasitif yang diproyeksikan
      Area tampilan telapak tangan
      >= 30 x 30 mm
      Lapisan kaca sentuh
      Silau

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.1x2 (1 dgn pengisian daya cepat)*
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      • Masukan audio PC
      • Keluaran headphone

    • Mudah

      Speaker Internal
      2 W x 2
      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Kenyamanan pengguna
      • SmartImage
      • Masukan
      • Kecerahan
      • Menu
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)
      Perangkat lunak kontrol
      SmartControl

    • Dudukan

      Pengaturan tinggi
      184 (Horizontal), 76 (Vertikal)  milimeter
      Kemiringan
      -5 ~ 90  derajat
      Sudut lipatan
      0 ~ 70 derajat

    • Daya

      Mode ECO
      7,7 W (tipikal)
      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,3 W (tipikal)
      Mode menyala
      9,14 W (tipikal) (metode pengujian EnergyStar)
      Mode siaga
      0,3 W (tipikal)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)
      Kelas Label Energi
      D

    • Dimensi

      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      445 x 420 x 159  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      376 x 322 x 45  milimeter
      Produk dengan dudukan (tinggi maks)
      376 x 399 x 227  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      7,95  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      6,24  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,26  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C
      MTBF (ditunjukkan)
      70.000 jam (tidak termasuk lampu latar)

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • Bersertifikat TCO
      • RoHS
      • WEEE
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %
      Zat Tertentu
      • Rangka bebas PVC/BFR
      • Bebas merkuri

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • CB
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • SEMKO
      • UKRAINA
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS

    • Kabinet

      Selesai
      Tekstur
      Kaki
      Hitam
      Bezel depan
      Hitam
      Tutup belakang
      Hitam

    • Apa saja yang terdapat di kotak?

      Kabel
      Kabel D-Sub, Kabel HDMI, Kabel DP, Kabel USB-A ke B, Kabel audio, Kabel daya
      Monitor dengan dudukan
      Y
      Dokumentasi Pengguna
      Y
      Aksesori
      Pena sentuh stylus x 1 (hitam)

    Badge-D2C

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    • Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
    • Bahan dan ketebalan sarung tangan: Nitril (0,15 mm), Katun (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    • Merujuklah pada manual pengguna "SmoothTouch" untuk detail mengenai dukungan sistem operasi fungsi sentuh.
    • Area NTSC berdasarkan CIE1976
    • Area sRGB berdasarkan CIE1931
    • Pengisian daya cepat mematuhi standar USB BC 1.2
    • Peringkat EPEAT hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi https://www.epeat.net/ untuk status pendaftaran di negara Anda.
    • Monitor mungkin tampak berbeda dari gambar.
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