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  • Performa elektrik sempurna Performa elektrik sempurna Performa elektrik sempurna

    CANbus adaptor LED Aksesori untuk pemasangan LED<br>

    18952C2

    Performa elektrik sempurna

    Philips LED-CANbus H7 adalah tambahan ideal untuk lampu depan LED berbasis H7. Mudah dipasang, dijamin pas secara elektrik dengan mobil Anda, menghilangkan kemungkinan masalah peringatan dasbor.

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    CANbus adaptor LED Aksesori untuk pemasangan LED<br>

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    Performa elektrik sempurna

    Kelancaran fungsi

    • Untuk LED-HL [~H7]
    • Kemasan berisi: 2
    • Sistem otomotif canggih

    Menjamin performa LED-HL [~H7]

    Beberapa model mobil memiliki tantangan tersendiri bagi Upgrade LED. Adaptor CANbus Philips yang unik memastikan kelancaran fungsi untuk semua masalah elektrik. Adaptor ini memecahkan masalah terkait pesan kesalahan di dasbor Anda atau kedipan LED.

    Mudah dipasang

    Berkat desainnya yang canggih, adaptor CANbus mudah dipasang dan memberikan performa yang baik sejak pertama dipakai.

    Performa optimal di semua kondisi

    Desain otomotif adaptor CANbus mampu menghadapi kondisi pengoperasian sehari-hari yang menantang di dalam kompartemen mesin.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Fitur utama produk
      Performa elektrik sempurna

    • Penjelasan produk

      Penggunaan
      H7
      Nama resmi
      12176C2
      Pengesahan ECE
      TIDAK
      Produk
      LED CANbus
      Teknologi
      LED
      Jenis
      [~H7]

    • Informasi pemesanan

      Entri pesanan
      12176C2
      Kode pemesanan
      5064994

    • Data Kemasan

      Jenis kemasan
      C2
      EAN1
      8719018050649
      EAN3
      8719018050656

    • Informasi produk dalam kemasan

      MOQ (untuk profesional)
      4

    Badge-D2C

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    • Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.
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