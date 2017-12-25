18952C2
Performa elektrik sempurna
Philips LED-CANbus H7 adalah tambahan ideal untuk lampu depan LED berbasis H7. Mudah dipasang, dijamin pas secara elektrik dengan mobil Anda, menghilangkan kemungkinan masalah peringatan dasbor.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Beberapa model mobil memiliki tantangan tersendiri bagi Upgrade LED. Adaptor CANbus Philips yang unik memastikan kelancaran fungsi untuk semua masalah elektrik. Adaptor ini memecahkan masalah terkait pesan kesalahan di dasbor Anda atau kedipan LED.
Berkat desainnya yang canggih, adaptor CANbus mudah dipasang dan memberikan performa yang baik sejak pertama dipakai.
Desain otomotif adaptor CANbus mampu menghadapi kondisi pengoperasian sehari-hari yang menantang di dalam kompartemen mesin.
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