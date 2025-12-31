2 year warranty
Dihentikan
190S1CS/00
Layar ergonomis yang meningkatkan produktivitas
Dengan fitur seperti SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, monitor bisnis 190S1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda
S-line lebar 48 cm (19")
Format 16:10
Kemiringan dan perputaran layar merupakan mekanisme bawaan pada bagian alas yang memungkinkan monitor berputar dan dimiringkan ke depan dan belakang.
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
Input ganda menyediakan konektor untuk mengakomodasi input sinyal VGA analog dan DVI digital.
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