2 year warranty
Dihentikan
190S1SS/00
Layar berfitur lengkap untuk produktivitas yang lebih tinggi
Dengan fitur seperti SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, monitor bisnis 190S1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda
S-line lebar 48 cm (19")
Format 16:10
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
Kemiringan yang dapat disesuaikan berarti layar dapat digerakkan layar maju dan mundur pada alasnya untuk mencapai posisi kustom guna memberikan sudut pandang yang ideal dan lebih nyaman bagi mereka yang menghabiskan waktu lama bekerja di depan komputer.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
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