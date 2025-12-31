2 year warranty
Dihentikan
191EL1SB/00
Layar LED: Kontras yang lebih baik dari sebelumnya!!
Layar LED ramah lingkungan ini memiliki rasio kontras 1000000:1 yang mengagumkan. Beserta input VGA, warna natural, SmartContrast, dan tampilan mengilap, 191EL1 adalah pilihan yang hebat untuk segala kebutuhan Anda
E-line lebar 48 cm (19")
1366x768 HD
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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