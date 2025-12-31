2 year warranty
Dihentikan
192E2SB/00
Layar HD elegan yang menawarkan nilai terbaik
Dengan desain yang elegan, SmartContrast dan SmartImage Lite, layar HD 192E2 adalah pilihan yang hebat untuk semua kebutuhan Anda
E Line lebar 18.5'' (47 cm)
HD
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
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