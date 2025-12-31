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Monitor LED

196E3LSB/00

Layar LED elegan dengan warna natural

Layar LED Full HD 196E3 yang elegan dengan Kontrol sentuh, SmartContrast, dan SmartImage Lite adalah pilihan yang tepat untuk segala kebutuhan Anda

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Layar LED elegan dengan warna natural

  • E Line

  • 19" (41,8 cm)

Teknologi LED memastikan warna alami

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Desain ramping dan elegan yang melengkapi dekor rumah Anda

Tampilan desain ramping dan elegan yang melengkapi perabot rumah di setiap ruangan.

SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Spesifikasi Teknis

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