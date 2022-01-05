2 year warranty
Dihentikan
196V3LAB/00
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Layar ramping yang menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast memastikan gambar cerah yang kaya, dan speaker stereo menyempurnakan pengalaman multimedia Anda, menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
18,5" / 47 cm
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
5.0
dari 5
1
Ulasan
wjgvm
05/01/2022
Indonesia
Excelente Producto
Este monitos cumplira varios años con migo y esta impecable. una resolución de 1366 x 768 y mantiene los pixeles y los contrastes intactos.
Keunggulan
buena resolución
Kekurangan
los bordes son muy amplios
Ulasan ini dibuat untuk 196V3LAB Monitor LED
Tanggal Penggunaan 2020-01-04
Ulasan ini dibuat untuk 196V3LAB Monitor LED
Tanggal Penggunaan 2020-01-04