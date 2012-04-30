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  • Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Monitor LCD dengan lampu latar LED

    196V3LSB25/97

    Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    Layar ramping dan menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD dengan lampu latar LED

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    Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

    • V Line
    • 18,5" / 47 cm
    SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

    Teknologi LED untuk warna natural

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

    Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      18,5 inci / 47 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,30x 0,30 mm
      Resolusi optimal
      1366 x 768 @ 60 Hz
      Kecerahan
      200  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      600:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5  md
      Sudut tampilan
      • 90º (H) / 50º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      409,8 (H) x 230,4 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      VGA (Analog )
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      Kenyamanan pengguna
      • Otomatis/Bawah
      • 4:3 Lebar/Atas
      • Kecerahan/Kembali
      • Menu/OK
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Turki
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/+20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      • Bawaan
      Mode mati
      0,5 W
      Mode menyala
      15,76 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
      Mode siaga
      0,5 W
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      463 x 358 x 204  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      503 x 394 x 100  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      463 x 294 x 51  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      4,15  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      3,11  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      2,82  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 5.0
      • Perak EPEAT
      • RoHS
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilap (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

    Badge-D2C

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