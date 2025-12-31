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Monitor LCD

196V3SB27/00

Nikmati gambar hebat

Layar ramping dan menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast yang memastikan gambar cerah yang kaya menjadikannya pilihan yang tepat!

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Nikmati gambar hebat

  • V Line

  • 18,5" / 47 cm

Desain mengkilap, ramping, dan menarik

Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

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