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        Dihentikan

        BrillianceMonitor LCD dengan Ergo Base, USB, Audio

        19B1AS/00

        Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

        Dengan fitur seperti SmartImage, Audio Stereo Depan, port USB, dan Ergo Base, layar bisnis 19B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda

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        Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

        • B-line 48 cm (19")

        • Format 5:4

        SmartContrast: Untuk detail hitam yang sangat pekat

        SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

        Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional

        "Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.

        Audio stereo internal untuk pengalaman multimedia

        Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

        Spesifikasi Teknis

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